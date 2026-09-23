Suudi Arabistan'ın yeni otomobilleri alışılmış tasarımları bir kenara bırakıyor

Suudi Arabistan'ın yerli otomobil markası Ceer, ilk seri üretim araçlarına dair planlarını açıkladı. Exobot adı verilen elektrikli otomobiller sedan ve SUV olmak üzere iki farklı gövde seçeneğiyle gelecek. Şirket, ilk araçları 2027'nin başında Suudi Arabistan'da satışa sunmayı hedefliyor.

Ceer yalnızca bu iki otomobille yetinmeyecek. Markanın planında 2030'a kadar beş farklı model daha bulunuyor. Bu takvim gerçekleşirse Ceer'in ürün ailesi birkaç yıl içinde yedi modele çıkacak.