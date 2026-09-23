Suudi Arabistan'ın yeni otomobilleri alışılmış tasarımları bir kenara bırakıyor

Suudi Arabistan'ın yerli otomobil markası Ceer, ilk seri üretim araçlarına dair planlarını açıkladı. Exobot adı verilen elektrikli otomobiller sedan ve SUV olmak üzere iki farklı gövde seçeneğiyle gelecek. Şirket, ilk araçları 2027'nin başında Suudi Arabistan'da satışa sunmayı hedefliyor.
Ceer yalnızca bu iki otomobille yetinmeyecek. Markanın planında 2030'a kadar beş farklı model daha bulunuyor. Bu takvim gerçekleşirse Ceer'in ürün ailesi birkaç yıl içinde yedi modele çıkacak.
1 İlk iki model tamamen elektrikli olacak
Exobot ailesinin ilk üyeleri elektrikli motorlarla yola çıkacak. Ancak Ceer, gelecek modellerinin tamamını elektrikli üretme konusunda ısrarcı değil.
Şirket, kullanıcı talebine göre şarj edilebilir hibrit ve içten yanmalı motorlu araçları da ürün ailesine ekleyebileceğini belirtiyor. Ceer bu yöntemle yalnızca elektrikli otomobil kullanıcılarına bağlı kalmadan daha geniş bir pazara ulaşmayı hedefliyor.
Marka, ilk aşamada Suudi Arabistan'a odaklanacak. Ardından 2028 itibarıyla çevre ülkelere açılmayı planlıyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika da şirketin ilerleyen dönemde girmek istediği pazarlar arasında bulunuyor.
4 Exobot'un tasarımında alışılmış çizgiler yok
Ceer'in yeni modellerinde en fazla öne çıkan noktalardan biri tasarım. Sedan ve SUV, günümüzde yollarda bulunan birçok otomobilden farklı bir gövde yapısı kullanıyor.
Sedan modelde yere yakın ve öne doğru eğimli bir gövde öne çıkıyor. Büyük ön cam, ince aydınlatmalar ve keskin hatlar aracın tasarımını belirliyor.
SUV versiyonu ise aynı tasarım anlayışını daha yüksek ve iri bir gövdeye taşıyor. Düz tavan, geniş camlar ve köşeli gövde parçaları aracın genel görünümünü oluşturuyor.
Modellerin tasarım ekibini daha önce McLaren'da tasarım direktörlüğü yapan Rob Melville yönetiyor. Ceer ayrıca Exobot'ta ön ve arka kapıların arasındaki geleneksel B sütununu kullanmıyor. Şirket bunun yerine gövde dayanıklılığını farklı malzemeler ve mühendislik çözümleriyle sağlamayı planlıyor.
8 Foxconn otomobil üretimine bir adım daha yaklaşıyor
Ceer'in arkasında otomotiv dünyasının dışında da yakından tanınan bir şirket bulunuyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu PIF ile Foxconn, Ceer'i 2022 yılında ortak girişim olarak kurdu.
Foxconn projede araçların elektrik ve elektronik altyapısına katkı sağlıyor. BMW ise Ceer'e bazı teknolojiler için lisans sağlıyor. Marka ayrıca üretim sürecinde farklı otomotiv tedarikçileriyle çalışıyor.
Ceer, araçların üretimini Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Ekonomik Şehri'nde gerçekleştirmeyi planlıyor.
11 Suudi Arabistan otomobil üretiminde kalıcı olmak istiyor
Ceer'in ortaya çıkışı yalnızca yeni bir elektrikli otomobil markasının kurulması anlamına gelmiyor. Suudi Arabistan, otomobil üretimini ülkedeki yeni sanayi alanlarından biri haline getirmek istiyor.
Bu nedenle ülke, otomobil fabrikalarının yanında parça ve teknoloji tedarikçilerini de bölgeye çekmeye çalışıyor. Bazı uluslararası otomotiv tedarikçileri şimdiden Suudi Arabistan'da üretim yatırımlarına başladı.
Ceer'in önündeki asıl sınav ise araçların satışa çıkmasıyla başlayacak. Elektrikli otomobil pazarında son yıllarda birçok yeni şirket finansman ve üretim sorunları yaşadı. Bu nedenle şirket, önce Suudi Arabistan'da büyümeyi, ardından çevre pazarlara açılmayı planlıyor.