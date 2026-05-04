ARA
DOLAR
45,20
0,05%
DOLAR
EURO
52,83
0,02%
EURO
ALTIN
6526,59
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Çift güneşli 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

Çift güneşli 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

Astronomlar, Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası "Tatooine" gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Çift güneşli 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi

"Yıldız Savaşları Günü" olarak bilinen 4 Mayıs'ta yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları "apsidal ilerleme" olarak adlandırılan bir yöntem kullanarak birbirinin etrafında dönen ve tutulma oluşturan yıldızlar arasındaki salınımları inceledi.

Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu'ndan (TESS) elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, iki güneşli olması nedeniyle Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası "Tatooine"ne benzetilen 27 potansiyel gezegen keşfetti.

Dünya'dan yaklaşık 650 ila 18 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan söz konusu gezegenlerin büyüklüklerinin ise Neptün ile Jüpiter'in 10 katı olabileceği belirlendi.

Çalışmanın bulguları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL