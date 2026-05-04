Yurt içi üretici fiyatları nisanda arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 3,17, yıllık ise yüzde 28,59 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,48 oranında artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,36 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,42, imalatta yüzde 30,36, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19 ve su temininde yüzde 38,26 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 26,49, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,75, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57, enerjide yüzde 33,15 ve sermaye mallarında yüzde 24,70 arttı.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,59 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,84 artış, imalatta yüzde 3,59 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış ve su temininde yüzde 2,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 3,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,48 artış, enerjide yüzde 4,84 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,67 artış olarak gerçekleşti.

