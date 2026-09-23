Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz düşecek mi, sabit mi kalacak?

Merkez Bankası'nın ekim ayındaki faiz kararında, enflasyonun ana eğiliminden gelen düşüş sinyalleri ile küresel ekonomideki gelişmelerin nasıl değerlendirileceği takip ediliyor. Merkez Bankası’nın mevcut sıkı para politikası duruşunu koruyup korumayacağı veya faiz konusunda farklı bir adım atıp atmayacağı ise 22 Ekim’de açıklanacak kararla netlik kazanacak.