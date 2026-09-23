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Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz düşecek mi, sabit mi kalacak?

Gözler ekim ayında TCMB'den gelecek faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde ekonomistlerin politika faizine ilişkin öngörüleri takip edilirken, kararın hangi gün ve saatte duyurulacağı da araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz toplantısı hangi tarihte? TCMB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasanın faiz tahminleri ne yönde?

Ekonomist
Ekonomist
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz düşecek mi, sabit mi kalacak?

Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı için piyasaların bekleyişi devam ediyor. Para Politikası Kurulu toplantısı yaklaşırken, politika faizinde nasıl bir değişikliğe gidileceği ve ekonomistlerin tahminleri yakından izleniyor. 

Peki, Ekim 2026 Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? PPK toplantısı saat kaçta? Faiz beklentileri hangi yönde? İşte TCMB faiz kararı öncesinde merak edilenler...

1 Merkez Bankası Ekim 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Ekim 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayına ilişkin faiz kararı, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00'te duyurulacak.

2 TCMB eylül ayı faiz kararı ne olmuştu?

TCMB eylül ayı faiz kararı ne olmuştu?

Merkez Bankası eylül ayındaki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit bırakılmıştı.

3 TCMB Ekim ayı faiz kararı beklentisi ne yönde?

TCMB Ekim ayı faiz kararı beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası'nın ekim ayındaki faiz kararında, enflasyonun ana eğiliminden gelen düşüş sinyalleri ile küresel ekonomideki gelişmelerin nasıl değerlendirileceği takip ediliyor. Merkez Bankası’nın mevcut sıkı para politikası duruşunu koruyup korumayacağı veya faiz konusunda farklı bir adım atıp atmayacağı ise 22 Ekim’de açıklanacak kararla netlik kazanacak.
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