Radarına rüzgar santrali ile veri merkezlerini aldı

Metro hatlarından hastanelere, havalimanlarından lojistik merkezlerine kadar birçok büyük projenin elektrik altyapısını üstlenen ORGE Enerji, 2026’da büyüme ivmesini hızlandırdı. Yılın ilk yarısında hasılatını yüzde 25 artırarak 2,6 milyar TL’ye çıkaran şirket, bu yıl 2 milyar TL’lik yeni sözleşmeye imza attı. Taahhüt işini ana faaliyet alanı olarak koruyan ORGE Enerji, önümüzdeki dönemde ise yenilenebilir enerji ve veri merkezlerini büyümenin yeni adresleri olarak görüyor.
Ekonomist’in 30 Ağustos - 12 Eylül 2026 tarihli sayısından
2012 yılının mayıs ayında halka arz olan ORGE Enerji’nin, geçen 14 yılda şirket değerini dolar bazında 10 kat seviyesinde artırdığını belirten ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, yaklaşık 200 milyon dolar şirket değerine ulaştıklarını söylüyor.
Time listesine girdi
ORGE Enerji, TIME dergisi ve Statista tarafından hazırlanan ve bu yıl ilk defa yayınlanan “World’s Growth Leaders 2026” araştırmasında dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri arasında 55’inci sırada yer aldı. TIME ve Statista tarafından hazırlanan araştırmada şirketlerin son beş yıllık büyüme performansları, finansal istikrarları ve hisse senedi performansları dikkate alındı. Hali hazırda 15’i aşkın projede çalışmalarını sürdüren şirket, farklı segmentlerde üst yapı işlerine devam ediyor.
Zorlu ekonomik koşullara rağmen bu sene büyümeye devam ettiklerini söyleyen Gündüz, “Bugün yeşil taahhüt olarak adlandırdığımız enerji verimliliği ile sürdürebilirliğe de katkısı bulunan taahhüt biçimini bir bütün olarak sunan bir yapı haline geldik. Bu alanda yatırımlarımız devam edecek” diyor.
Rüzgar enerjisine yatırım
Orge Elektrik, elektrik taahhüt sektöründeki tecrübesini 2024 yılında e-mobiliteye de taşıdı. Elektrikli şarj istasyonu üreten şirketin bugün bine yakın noktada ürünleri yer alıyor. Yerli üretim eksikliği ve ithal sistemlerin yüksek maliyetinin sektörde fırsat yarattığını söyleyen Gündüz, “Orge’nin tamamen kendi AR-GE ekibiyle geliştirdiği sistemler uluslararası tüm markalarla entegre çalışabiliyor” diyor. Önümüzdeki dönemde rüzgar gülü yatırımı yapmayı planlayan şirket, yenilenebilir enerjinin ciro içindeki payını beş yıl içinde yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyor. Amiral gemisi taahhüt olsa da önümüzdeki dönemde yeşil dönüşüm konusuna odaklanacaklarını belirtiyor.
“AI ile verimlilik artışı sağladık”
Şirketin odağındaki diğer bir yatırım alanı da veri merkezleri olacak. Türkiye’deki ilk veri merkezlerinin kurulumunda yer aldıklarını söyleyen Gündüz, “Bu alanda yüksek tecrübeye ve iş bitirme belgelerine sahibiz ve bu işlerin elektrik kısımlarına yönelik en büyük doğal adaylar arasında yer alıyoruz” diyor. Dijitalleşmeye yönelik yatırımlara öncelik veren şirket, çalıştığı projelerdeki tüm güncel verileri görebildiği özel bir aplikasyon geliştirdi. Bu aplikasyonla verimliliği artıracak alanları gördüklerini söyleyen Gündüz, “Şirketimizde 730 kişi çalışıyor. Bu aplikasyon sayesinde anlık olarak hangi projede kimin çalıştığı, hangi aşamada olduğu gibi detayları görüyoruz. Yapay zekâdan faydalanarak mevcut kontrol ve planlama süreçlerinde ciddi oranlarda verimlilik artışları elde ettik” diyor.