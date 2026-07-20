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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, artacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı faiz kararını ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar yakından takip edilirken, politika faizinde indirime gidilip gidilmeyeceği, faizin sabit bırakılıp bırakılmayacağı ya da yeni bir artış kararı alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası temmuzda faiz artıracak mı, düşürecek mi?

Ekonomist
Ekonomist
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, artacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor. Politika faizinde nasıl bir adım atılacağına ilişkin beklentiler sürerken, yatırımcılar kararın açıklanacağı tarih ve saati de yakından takip ediyor. 

Peki, TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?

1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB takvimine göre Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

2 Faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?

Faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi beklentisi yüzde 37 oldu.

TCMB, haziran ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.
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