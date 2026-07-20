Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, artacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor. Politika faizinde nasıl bir adım atılacağına ilişkin beklentiler sürerken, yatırımcılar kararın açıklanacağı tarih ve saati de yakından takip ediyor.

Peki, TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?