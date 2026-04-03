Gözler TÜİK’teydi: Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mart ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,04 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,3 artış gösterdi. Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 7,58, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 28,08 artış oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 32,36 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,36 artış, ulaştırmada yüzde 34,35 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,06 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,25, ulaştırmada 5,45 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,04 yüzde puan oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 1,80 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,80 artış, ulaştırmada yüzde 4,52 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 1,91 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,46, ulaştırmada 0,75 ve konutta 0,22 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Mart ayı itibarıyla, 40 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 127 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %30,11 arttı, aylık %1,45 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,45 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,50 artış olarak gerçekleşti.

Beklentiler ne yöndeydi?

AA Finans tarafından mart ayı enflasyon verilerine ilişkin düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,40 olarak hesaplanmıştı. Tahminler ise yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında şekillenmişti.

Şubat ayında yüzde 31,53 olarak ölçülen yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46’ya gerilemesi bekleniyordu. Ayrıca ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ortalaması, mart itibarıyla yüzde 25,91 seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası'nın Mart 2026 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerine göre ise, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında bir önceki aya göre 0,07 puan artarak yüzde 22,17’ye yükselmişti.

Reel sektörde bu beklenti 0,90 puan artışla yüzde 32,90’a, hanehalkında ise 1,08 puanlık yükselişle yüzde 49,89’a çıkmıştı.