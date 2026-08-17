Bakan Şimşek merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi: "Jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, bütçe hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, gelir politikalarında artan etkinlik ve güçlenen harcama disipliniyle oluşturulan mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeyi ve dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

"Jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz"

Bakan Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz.

Dezenflasyonu desteklemek amacıyla eşel mobil uygulaması kapsamında önemli ölçüde vergi gelirinden feragat etmemize ve iç talepteki dengelenmenin gelir performansı üzerindeki etkilerine rağmen bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.

Borç yükünün azaltılmasında önemli bir faktör olan faiz dışı bütçe fazlası ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar TL artarak 470 milyar TL'ye ulaştı. Finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranımızı yüzde 87 seviyesinde tuttuk.

Gelir politikalarımızda artan etkinlik ve güçlenen harcama disiplini ile sağladığımız mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz."