"Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın imzalanmasından memnunum"

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. ABD Başkanı, "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan Pentagon'a Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatı



Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pentagon'a Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltma talimatı verdiğini duyurdu. Trump, söz konusu kararına gerekçe olarak, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan iyi ilişkilerini" ve söz konusu askeri tatbikatların çok maliyetli olmasını ve bu masrafların çoğunun ABD tarafından karşılanmasını gösterdi. ABD Başkanı, söz konusu ortak askeri tatbikatların artık iptal edilmek için çok geç olduğundan önemli ölçüde azaltılmasını istediğini ifade etti. Trump ayrıca, Güney Kore'nin, İran'la savaşında ABD'ye destek olma konusunda "hayır" cevabını verdiğini de açıklamasına ekledi.

Pakistan Başbakanı Şerif, Trump'ın ifadelerinden memnuniyet duyduğunu belirtti



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasına ilişkin "destek içeren nazik ifadelerinden" memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Kalıcı barışın, parlak ve müreffeh bir geleceğin en temel ön koşulu olduğunun altını çizen Şerif, "Pakistan, kardeş Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile hem kendi ülkelerimizin hem de tüm bölgenin savunmasında yapıcı rol oynamaya devam edecektir." ifadesine yer verdi. Şerif, Trump'ı "Güney Asya'da nükleer bir felaketi önleyerek milyonlarca hayatı kurtarmaya katkı sağlayan cesur ve kararlı liderliği için tebrik etmek istediğini" kaydetti.​​​​​​