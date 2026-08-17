Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizine ilişkin vereceği yeni karar piyasaların gündeminde yer alıyor. Yatırımcılar bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihini ve faizlerde nasıl bir adım atılacağını merak ediyor.

"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayında PPK toplantısı yapılacak mı? TCMB faiz beklentisi ne yönde?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Merkez Bankası’nın 2026 PPK takvimi ve faiz kararına ilişkin merak edilenler...