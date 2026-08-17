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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz kararına odaklandı. Yatırımcılar politika faizinde atılacak adımı beklerken, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayında faiz kararı var mı? PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 TCMB PPK toplantı takvimine ilişkin detaylar...

Ekonomist
Ekonomist
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizine ilişkin vereceği yeni karar piyasaların gündeminde yer alıyor. Yatırımcılar bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihini ve faizlerde nasıl bir adım atılacağını merak ediyor. 

"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayında PPK toplantısı yapılacak mı? TCMB faiz beklentisi ne yönde?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Merkez Bankası’nın 2026 PPK takvimi ve faiz kararına ilişkin merak edilenler...

1 Ağustos ayında PPK toplantısı yapılacak mı?

Ağustos ayında PPK toplantısı yapılacak mı?

TCMB’nin açıkladığı toplantı takviminde Ağustos ayı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yer almıyor.

2 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bir sonraki faiz toplantısını 10 Eylül 2026'da yapacak.

Toplantının ardından alınan faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

3 PPK'nın son faiz kararı ne olmuştu?

PPK'nın son faiz kararı ne olmuştu?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), önceki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit bırakmıştı.

4 Eylül PPK toplantısı için faiz beklentisi ne yönde?

Eylül PPK toplantısı için faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, reel sektör ve finans sektörü temsilcilerinin Eylül ayındaki PPK toplantısı için politika faizi beklentisi yüzde 37 oldu.
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