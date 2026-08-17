Maaşı var, haftada bir gün izin de yapıyor: İşte Ankara'nın şaşırtan robot garsonu

Özellikle çocuklu ailelerin robot garsonu görmek için geldiğini vurgulayan Deligözoğlu, "Restoranda müşterilerimizi karşılıyor, çocuklarla ilgileniyor. Bazen de sözümüzden çıkıp, çocuklarla dans ediyor. Sözümüzde durmuyor ama çocukları da neşelendiriyor, o yüzden kızmıyoruz. Bazen masaları topluyor ama kafasını estiğinde de kızıyor. Patron zam, patron zam deyip duruyor. Ne kadar iş yaparsa o kadar çok karşılığını istiyor. Müşterilerin robotumuza karşı ilgisi çok fazla. Özellikle çocuklu aileler geliyor. Çocukların zaten ilgi odağı oldu. Televizyonda gördükleri şeyi burada gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.