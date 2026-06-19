Muz fiyatlarında dikkat çeken tablo: Seradan tezgaha makas açıldı

Alanya'daki muzların tüketici ile ucuza buluşmadığının altını çizen Hüddoğlu, ‘'Bugün seralardaki muzumuzu 30 TL'den kesiyorlar ama bu 30 TL'den keserken bu muzun yüzde 10-20 kesimini de alt taraflarda küçük taraklar kesiyorlar. Bunlar da 10-12 TL bandında gidiyor. Yani seralarımız bugün iyi muzumuz 30 TL ama ikinci dediğimiz çıkma dediğimiz diğer küçük muzlarımız 10-12 TL bandında gidiyor. Bu da biz üreticiler için büyük bir hüsran ve büyük bir sıkıntı. Çünkü maliyetlerimiz çok fazla artarken, bu ürünler bizden 30 TL'ye giderken, bugün sabah pazara gittiğimizde pazarda 119 lira. Yani bizden ucuz alınan muzlar tüketiciye ucuz yansımıyor. Aradaki tüccarlar buradan kazancını katlayarak arttırıyor. Burada bir fırsatçılık var. Buradan devletimize, yetkililerimize sesleniyoruz. Biz üreticilere sahip çıkılmalı. Çünkü son yıllarda inanılmaz derecede muz seralarını sökmeler başladı. Biz öyle bir noktaya gelmiştik ki ülke olarak, ülkemizin yeteceği kadar muz üreten kapasiteye geldik. Yani tekrar biz ithalata mahkum olmayalım, bize sahip çıkılması lazım'' şeklinde konuştu.