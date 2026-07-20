Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Mayıs ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Mayıs ayı itibarıyla -391,7 milyar ABD doları oldu.

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azalışla 403,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 2,4 oranında azalışla 795,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, 6,3 milyar dolar azaldı

Rezerv varlıklar, 6,3 milyar ABD doları azalarak 159,2 milyar ABD doları oldu.

Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,9 oranında artarak 80,1 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 oranında artarak 154,2 milyar ABD doları, bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 4,6 oranında artarak 49,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları azaldı

Portföy yatırımları alt kalemlerinden Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları bir önceki aya göre yüzde 8,6 oranında azalarak 47,2 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 6,8 oranında azalışla 230,4 milyar ABD doları, Portföy yatırımları kalemi yüzde 2,9 oranında azalarak 149,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,4 oranında artarak 415,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.