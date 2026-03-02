Orta Doğu’da tansiyon yükseldi, TCMB düğmeye bastı: Piyasadaki oynaklığa karşı yeni karar

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası ekonomi yönetiminden yeni adımlar geldi. Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

TCMB açıklamasında, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Ayrıca Merkez Bankası, banka nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.