OMODA | JAECOO yılın ilk 7 ayındaki satış rakamlarını açıkladı

Marka tarafından açıklanan son verilere göre OMODA | JAECOO, temmuz ayında 69 bin 739 adetlik küresel satış gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148,9’luk artış anlamına gelen bu performansla marka, üst üste yedi ay boyunca üç haneli büyüme kaydetmiş oldu. 2026 yılının ilk yedi ayında OMODA | JAECOO’nun küresel satışları 448 bin 849 adede ulaştı. Küresel pazarlardaki hızlı gelişimini sürdüren marka, 2027 yılında yıllık 1 milyon adetlik satış hacmine ulaşma yönündeki stratejik hedefini adım adım hayata geçiriyor.
1 JAECOO 5 ve JAECOO 7 satışların itici gücü oldu
OMODA | JAECOO’nun küresel satış performansındaki yükselişe, markanın temel SUV modellerinin farklı kullanıcı beklentilerine cevap veren ürün özellikleri önemli katkı sağladı. Hafif arazi kullanımı, aktif yaşam tarzı ve evcil hayvan dostu özellikleriyle geliştirilen JAECOO 5, temmuz ayında dünya genelinde 24 bin 639 adetlik satış gerçekleştirdi. JAECOO 7’nin aynı dönemdeki küresel satışları ise 19 bin 533 adede ulaştı. Böylece iki model, temmuz ayında toplam 44 bin adedin üzerinde satışa imza attı. Ocak 2025’te Birleşik Krallık pazarında satışa sunulan JAECOO 7, bu pazarda bugüne kadar 46 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Modelin gerçek kullanım koşullarındaki performansı ve kısa sürede ulaştığı yüksek satış hacmi, JAECOO’nun küresel pazarlardaki rekabet gücünü ortaya koydu.
2 JAECOO ile The Odyssey arasında küresel iş birliği
JAECOO, temmuz ayında dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın mitolojik destanı sinemaya taşıyan yeni filmi The Odyssey ile küresel bir marka iş birliğine imza attı. “Teknoloji Yolculuğu Güçlendirir, Keşif Sınır Tanımaz” temasıyla hayata geçirilen iş birliği, filmin destansı keşif ruhunu JAECOO modellerinin performansı ve farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayan yapısıyla bir araya getiriyor. JAECOO, dünyanın en güçlü sinema projelerinden biriyle gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde hem teknoloji odaklı premium marka algısını hem de küresel tüketicilerle kurduğu etkileşimi daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor.
3 OMODA 4 Güneydoğu Asya’daki ilk gösterimini gerçekleştirdi
Markanın satış performansındaki yükselişin yanı sıra akıllı teknoloji yol haritası ve ürün gamında da önemli gelişmeler yaşandı. Yeni SUV modeli OMODA 4, 27 Temmuz’da Endonezya’da gerçekleştirilen tanıtımla Güneydoğu Asya’daki ilk gösterimini yaptı. Dünya genelindeki genç kullanıcılar için stratejik bir model olarak geliştirilen OMODA 4, yeni neslin otomobilleri yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda “dijital üçüncü yaşam alanı” olarak görme yaklaşımına cevap veriyor. OMODA 4, ByteDance Seed büyük dil modelini kullanan ilk otomobiller arasında yer alıyor. Beş farklı dili destekleyen ve 10 akıllı yapının birlikte çalışmasını sağlayan yapay zekâ destekli kokpit, kullanıcılarla daha doğal bir iletişim kurulmasına olanak tanıyor. Bu teknoloji sayesinde sistem, yalnızca verilen sesli komutları yerine getiren geleneksel yapıdan çıkarak kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayan ve farklı kullanım senaryolarına göre proaktif hizmetler sunabilen daha sezgisel bir deneyime dönüşüyor. OMODA 4’ün fütüristik siber estetik tasarımı da genç kullanıcıların teknoloji, kişiselleştirme ve duygusal deneyim beklentilerini bir araya getiriyor.
4 Akıllı park teknolojileri farklı pazarlara yayılıyor
OMODA | JAECOO, yapay zekâ destekli kokpit teknolojilerinin yanı sıra gelişmiş akıllı sürüş sistemlerini de yeni küresel pazarlarda kullanıma sunmaya devam ediyor. Markanın akıllı mobilite stratejisinin önemli bileşenlerinden biri olan SIVP – Süper Akıllı Vale Park Sistemi, Endonezya’da kullanıma sunuldu. Teknolojinin önümüzdeki dönemde Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Orta Doğu pazarlarında da yaygınlaştırılması planlanıyor. SIVP; son derece dar park alanları, düşük aydınlatmaya sahip kapalı otoparklar, yoğun yağmur ve yüksek sıcaklık gibi zorlu günlük kullanım koşulları dikkate alınarak geliştirildi. Sistem, tek dokunuşla otonom park ve aracın uzaktan çağrılması gibi özellikleriyle kullanıcıların günlük mobilite deneyimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Teknolojinin Güneydoğu Asya’dan Orta Doğu’ya kadar farklı iklim ve kullanım şartlarında devreye alınması, OMODA | JAECOO’nun akıllı sürüş teknolojilerinin farklı küresel koşullara uyarlanabilirliğini de ortaya koyuyor.