OMODA | JAECOO yılın ilk 7 ayındaki satış rakamlarını açıkladı

Markanın satış performansındaki yükselişin yanı sıra akıllı teknoloji yol haritası ve ürün gamında da önemli gelişmeler yaşandı. Yeni SUV modeli OMODA 4, 27 Temmuz’da Endonezya’da gerçekleştirilen tanıtımla Güneydoğu Asya’daki ilk gösterimini yaptı. Dünya genelindeki genç kullanıcılar için stratejik bir model olarak geliştirilen OMODA 4, yeni neslin otomobilleri yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda “dijital üçüncü yaşam alanı” olarak görme yaklaşımına cevap veriyor. OMODA 4, ByteDance Seed büyük dil modelini kullanan ilk otomobiller arasında yer alıyor. Beş farklı dili destekleyen ve 10 akıllı yapının birlikte çalışmasını sağlayan yapay zekâ destekli kokpit, kullanıcılarla daha doğal bir iletişim kurulmasına olanak tanıyor. Bu teknoloji sayesinde sistem, yalnızca verilen sesli komutları yerine getiren geleneksel yapıdan çıkarak kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayan ve farklı kullanım senaryolarına göre proaktif hizmetler sunabilen daha sezgisel bir deneyime dönüşüyor. OMODA 4’ün fütüristik siber estetik tasarımı da genç kullanıcıların teknoloji, kişiselleştirme ve duygusal deneyim beklentilerini bir araya getiriyor.