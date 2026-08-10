Yapı Kredi Hollanda 30’uncu yılını doldurdu

4,4 milyar Euro bilanço hacmi bulunan bankada bu tutarın 2,4 milyar Euro’su kurumsal bankacılıktan geliyor. Yüzde 10 öz sermaye kârlılığına sahip Yapı Kredi Hollanda, Türkiye’den çeşitli coğrafyalara açılan şirketlerin yanında olurken, Türkiye ile iş yapan ya da yapmak isteyen Avrupalı şirketlere de hizmet veriyor.
Ekonomist’in 19 Temmuz - 01 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Yapı Kredi Hollanda Genel Müdürü Pınar Salcı, bankanın 30 yıllık yolculuğuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Sağlam bilançomuz, disiplinli risk yaklaşımımız ve köklü kurumsal mirasımız sayesinde müşterilerimizin tasarruflarını güvenle değerlendirmelerine destek olurken; şirketlerin uluslararası ticarette ve yatırım finansmanında ihtiyaç duyduğu finansal çözümleri de bütüncül bir bakış açısıyla sunuyoruz.
Önümüzdeki dönemde hedefimiz; Hollanda’daki güçlü konumumuzu daha da ileri taşırken, Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik bağların gelişimine katkı sağlamaya devam etmek. Uluslararası ticaretin dönüşümünü, Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırımların rotalarını, dijitalleşmenin yarattığı fırsatları ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz.”