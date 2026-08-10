TMSF iki şirketin varlıklarını satışa çıkardı: 95 araç da satış listesinde

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yönettiği iki şirkete ilişkin satış kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sidemir Sivas Demir Çelik ile Kayapalı Nilüfer Turizm'e ait ticari ve iktisadi bütünlüklerin satışa sunulması için ihale düzenlenecek.

Sidemir Sivas Demir Çelik ihalesi ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TMSF'nin kayyum olarak görev yaptığı Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri AŞ'nin varlıklarından oluşturulan Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 1,17 milyar lira muhammen bedel belirlendi. Söz konusu varlıkların satış ihalesi 2 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kayapalı Nilüfer Turizm'e ait 95 araç satışa çıkıyor

Resmi Gazete'deki diğer ilana göre, Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Ltd. Şti.'ye ait farklı marka ve modellerdeki 95 araç da satışa sunulacak.

Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 24,6 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, ihale 28 Ağustos'ta yapılacak.