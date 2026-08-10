Plaj ve kıyılarda yeni dönem başlıyor: Kaçak yapı ve usulsüz işgallere karşı yeni adım

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün hazırladığı yönetmelik değişikliğiyle, Bakanlık tarafından uygun bulunan kıyı şeritlerindeki bakım, onarım, temizlik, güvenlik ve denetim çalışmaları için görev alabilecek birimlerin kapsamı genişletildi. Daha önce belediyeler ve mahalli idare birlikleri tarafından yürütülebilen bu çalışmalar, artık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleri tarafından da gerçekleştirilebilecek.