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  • Plaj ve kıyılarda yeni dönem başlıyor: Kaçak yapı ve usulsüz işgallere karşı yeni adım

Plaj ve kıyılarda yeni dönem başlıyor: Kaçak yapı ve usulsüz işgallere karşı yeni adım

Plaj ve kıyı alanlarında uzun süredir tartışılan usulsüz işgal ve kaçak kullanımlara yönelik yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kıyıların kullanımına ilişkin denetimlerin artırılması ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı yeni adımlar atılması öngörülüyor.

Ekonomist
Ekonomist
Plaj ve kıyılarda yeni dönem başlıyor: Kaçak yapı ve usulsüz işgallere karşı yeni adım

Plaj ve kıyı alanlarında yeni dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Kıyı alanların bakım ve işletmesinde yeni dönem

Kıyı alanların bakım ve işletmesinde yeni dönem

Yeni düzenleme kapsamında, belirlenen kıyı alanlarının bakım ve temizliğinin yanı sıra güvenlik ve işletilmesine ilişkin çalışmalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ilgili birimler de görev üstlenebilecek.

2 Görev kapsamı genişletildi

Görev kapsamı genişletildi

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün hazırladığı yönetmelik değişikliğiyle, Bakanlık tarafından uygun bulunan kıyı şeritlerindeki bakım, onarım, temizlik, güvenlik ve denetim çalışmaları için görev alabilecek birimlerin kapsamı genişletildi. Daha önce belediyeler ve mahalli idare birlikleri tarafından yürütülebilen bu çalışmalar, artık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleri tarafından da gerçekleştirilebilecek.

3 Usulsüz işgallerin önüne geçilecek

Usulsüz işgallerin önüne geçilecek

Yapılan değişiklikle kıyıların, Anayasa'da yer alan esaslar doğrultusunda herkesin ortak kullanımına açık tutulması ve korunması amaçlanıyor. Belediyelerle protokol oluşturulamayan bölgelerde görülen usulsüz işgallerin engellenmesi ve bu kullanımların yol açtığı çevresel zararların önüne geçilmesi de düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor.

4 Kaçak yapılar ve ticari faaliyetler mercek altında

Kaçak yapılar ve ticari faaliyetler mercek altında

Yeni uygulamanın, kıyı şeritlerinde mevzuattaki boşluklardan yararlanılarak yapılan kaçak yapıların ve hukuka aykırı ticari faaliyetlerin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
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