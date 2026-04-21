Dünyanın en büyük pazarına, dünyanın en büyük fuarı

Geçtiğimiz yıl 31 milyon otomobilin satıldığı Çin, dünyanın en büyük otomobil pazarı olmaya devam etti. Otoriteler, dünyanın en büyük otomobil pazarına, dünyanın en büyük otomobil fuarını düzenlemeye karar verdi. Çin’in başkenti Pekin’deki fuar alanı, 8 salondan 17 salona büyütüldü ve 2024 yılına göre (130 bin metrekare) iki mislinden daha fazla büyüyerek 380 bin metrekare kapalı alana ulaştı. Bu kapalı alanla birlikte, dünyanın en büyük otomobil fuarı oldu ve şimdiden ismini rekorlar listesine yazdırdı.

Bu büyük fuarı gerçekleştirebilmek için iki farklı fuar organizatörü güçlerini ve fuar kapalı alanlarını birleştirdi. İki yıl önce sadece 8 salonda kurulu olan fuar, bu yıl 17 salona yükselmiş durumda. Bu bir yandan, kalabalık salonların belki biraz daha tenhalaşmasına, diğer yandan da ziyaretçiler için tüm fuarı bir günde ziyaret edebilmenin fiziksel zorluğuna işaret ediyor.

10 gün boyunca ziyarete açık kalacak olan Auto China 2026’da, 1450 araç sergilenecek, bunların arasında 181 dünya ve Çin prömiyeri ile 71 tane de konsept araç yer alacak. Basın günleri olan 24 Nisan Cuma ve 25 Nisan Cumartesi günleri boyunca 212 farklı basın konferansı düzenlenecek. 25 farklı ülkeden üreticiler ve OEM tedarikçileri fuarda ürünlerini sergileyecek, 10 gün boyunca 30 farklı endüstri forumu düzenlenecek.