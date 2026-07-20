TCMB anket sonucunu açıkladı: Piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Temmuz ayına ait piyasa katılımcıları anketi verilerini yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,14 iken, bu anket döneminde yüzde 29,21 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,81 iken, bu anket döneminde yüzde 23,95 olarak açıklandı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,29 iken, bu anket döneminde yüzde 17,83 olarak gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,76 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 55,85 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 20,36 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği tahmin eidldi.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 10,17’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 62,71’inin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 20,34’ünün beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,79 olasılıkla yüzde 12,00 – 15,99 aralığında, yüzde 51,74 olasılıkla yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 19,85 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 23,99 aralığında artış göstereceği tahmin eidldi.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,65‘inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 15,99 aralığında, yüzde 49,02‘sinin beklentilerinin yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 21,57‘sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 23,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri de belli oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 oldu.

Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri netleşti

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,47TL iken, bu anket döneminde 51,55 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 55,72 TL iken, bu anket döneminde 56,69TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak açıklandı. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.