Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyümesine yönelik sınırlar aşağı yönlü revize edildi.

Bireysel kredilerde tüm kredi türlerinde limitler 1 puan azaltılırken, Türk lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere verilen krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık düşüş yapıldı.

Yeni düzenlemeyle neler değişti?

Yeni düzenlemeyle 8 haftalık dönemde ihtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürülürken, tüketicilere tanımlanan KMH limit artışı da yüzde 2’den yüzde 1’e indirildi. KOBİ’lere sağlanan TL kredilerde büyüme sınırı yüzde 5’ten yüzde 4,5’e çekilirken, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan TL kredilerde ise oran yüzde 3’ten yüzde 2’ye geriledi.

Kredi büyümesi hesaplama döneminin bugün tamamlanmasıyla birlikte yeni döneme ilişkin değişiklikler yayımlanarak yürürlüğe girdi. TCMB, söz konusu düzenlemelerle sıkı para politikasını desteklemeyi ve makrofinansal istikrarı güçlendirmeyi hedefliyor.

İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi belirli alanlara yönelik krediler ise büyüme sınırı uygulamasının dışında bırakıldı.