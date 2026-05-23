Van’da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme ustalarında yoğunluk yaşanıyor

İHA muhabirine konuşan bıçak bileme ustası Erdal Duran, Kurban Bayramı dolayısıyla işlerinin hareketlendiğini belirtti. Vatandaşın bileme işini genellikle son güne bıraktığını ve bu durumdan dolayı yoğunluk yaşadıklarını hatırlatan Duran, "Bu yoğunluktan dolayı işimize özen gösteremiyoruz. Müşterilerden bu konuda hem biz şikayetçi oluyoruz hem de onlar itina gösteremediğimizden dolayı şikayetçi oluyor. O yüzden bıçaklarını biraz erken getirip bilemelerini yaptırmaları daha iyi ve uygun olur. Bizler için de onlar açısından da daha rahat olur" dedi.