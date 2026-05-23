Muğla Valiliği açıkladı: 50 ormanlık alana girişler yasaklandı

Kararda, orman köyleri başta olmak üzere il genelinde anız, bağ-bahçe ve zeytinlik temizliğinden çıkan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı belirtildi. Balya ve hasat makineleriyle çalışma yapan araçların yanında en az 2 tonluk su tankeri ile 2 adet 12 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Orman içi ve yakınındaki turizm tesisleri, kamp alanları, piknik alanları ile düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı. Enerji nakil hatları ve trafo merkezlerinden sorumlu kuruluşların da özellikle ormanlık alanlarda gerekli bakım çalışmalarını yapacağı, ihtiyaç halinde enerji kesintisi uygulanabileceği kaydedildi.

Denetimler artırılacak

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve belediye zabıta ekipleri tarafından oluşturulan devriye sistemlerinin yaz boyunca etkin şekilde sürdürüleceği açıklandı. Muğla Kent Ormanı ile tescilli piknik ve mesire alanlarının yasak kapsamında olmadığı belirtilirken, turizm ve sportif faaliyetler için gerekli izinlerin alınması şartıyla belirli alanlara giriş yapılabileceği ifade edildi.

Kurallara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacağı bildirildi. Vatandaşların muhtemel yangın durumlarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilecekleri hatırlatıldı.