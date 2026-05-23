Muğla Valiliği açıkladı: 50 ormanlık alana girişler yasaklandı

Kararın, 6831 Sayılı Orman Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında uygulamaya konulduğu belirtildi. Yasak kapsamında yalnızca yetkili kurumlar ile izinli kişilerin ormanlık alanlara giriş yapabileceği ifade edildi.
1 Ateş yakmak ve piknik yapmak yasak
Muğla Valiliği tarafından yayımlanan karara göre, yasaklı orman sahalarında ve çevresinde mola vermek, piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı. Vatandaşların yalnızca tescilli piknik ve mesire alanlarında ateşsiz piknik yapabilecekleri bildirildi. Ayrıca orman içi ve kenarlarında cam şişe, yanıcı ve parlayıcı madde, inşaat atığı ve benzeri yangın riski oluşturabilecek materyallerin bırakılması da yasak kapsamına alındı.
2 Anız ve bahçe atığı yakmaya yasak
Kararda, orman köyleri başta olmak üzere il genelinde anız, bağ-bahçe ve zeytinlik temizliğinden çıkan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı belirtildi. Balya ve hasat makineleriyle çalışma yapan araçların yanında en az 2 tonluk su tankeri ile 2 adet 12 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunlu hale getirildi.
Orman içi ve yakınındaki turizm tesisleri, kamp alanları, piknik alanları ile düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı. Enerji nakil hatları ve trafo merkezlerinden sorumlu kuruluşların da özellikle ormanlık alanlarda gerekli bakım çalışmalarını yapacağı, ihtiyaç halinde enerji kesintisi uygulanabileceği kaydedildi.
Denetimler artırılacak
Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve belediye zabıta ekipleri tarafından oluşturulan devriye sistemlerinin yaz boyunca etkin şekilde sürdürüleceği açıklandı. Muğla Kent Ormanı ile tescilli piknik ve mesire alanlarının yasak kapsamında olmadığı belirtilirken, turizm ve sportif faaliyetler için gerekli izinlerin alınması şartıyla belirli alanlara giriş yapılabileceği ifade edildi.
Kurallara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacağı bildirildi. Vatandaşların muhtemel yangın durumlarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilecekleri hatırlatıldı.
3 Turizm tesislerinde havai fişek yasağı
- GİRİŞLERİN YASAKLANDIĞI ALANLAR;
1-) Orman Adı : Gökova -Akbük Ormanları
Ormanın İlçesi : Menteşe –Ula
Sınırları :
Doğusu : Ula, Sakar Rampası
Batısı : Zeytinköy - Akbük
Güneyi : Gökova Körfezi
Kuzeyi : Yerkesik – Yenice - Denizova
İçindeki Köyler : Kıran, Kuyucak, Gökova, Sarnıç
Açıklama : Turizmden dolayı yoğun turist popülasyonu ve bal ormanları sahaları olduğundan arıcıların konakladığı, yerel rüzgarların hâkim ve şiddetli olduğu, Halepçamı Endemik ormanları mevcut.
2-) Orman Adı : Ula-Çiçekli Ormanları
Ormanın İlçesi : Ula-Menteşe
Sınırları :
Doğusu : Namnam çayı ve Kıyra Mahallesi
Batısı : Gülağzı Mahallesi
Güneyi : Karabörtlen Mahallesi
Kuzeyi : Yaraş ve Ortaköy mahalleri
İçindeki Köyler : Çiçekli, Armutçuk, Kıyra mahalleleri
Açıklama : Üniversite yerleşkesi, Muğla- Denizli ulaşım yolu, Bal ormanlarının ve arıcıların yoğun bulunduğu bölge, Ula gölet piknik alanı, Yaraş Kent ormanı mevcut.
3-) Orman Adı : Ula-Gökova-Ataköy-Karabörtlen- Sarayyanı Ormanları
Ormanın İlçesi : Ula
Sınırları :
Doğusu : Gökova
Batısı : Sarayyanı, Örnekköy Mahalleleri
Güneyi : Ataköy, Çıtlık, Kızılyaka Mahalleleri
Kuzeyi : Ula İlçe Merkezi, Yeşilova, Elmalı ve Portakallık Mahalleleri
İçindeki Köyler : Çiçekli, Armutçuk, Kıyra mahalleleri
Açıklama : Turizmden dolayı yoğun turist popülasyonu ve bal ormanları sahaları olduğundan arıcıların konakladığı, yerel rüzgarların hâkim ve şiddetli olduğu
4-) Orman Adı : Balandağı Ormanları
Ormanın İlçesi : Marmaris-Köyceğiz-Ula
Sınırları :
Doğusu : Köyceğiz gölü, Dalyan mahallesi, Hamit köy ve Zaferler Mahalleri
Batısı : Marmaris-Muğla karayolu, Çetibeli ve Gökçe Mahalleri
Güneyi : Aksaz Deniz Komutanlığı üssü ve Ak deniz, Ekincik mahallesi
Kuzeyi : Akçapınar, Şirinköy, Esentepe, Yeşilçam, Çörüş, Kızılyaka mahalleleri
İçindeki Köyler : Büyükkarağaç, Ekincik, Sultaniye mahalleleri
Açıklama : Balandağı, Marmaris Milli Parkı Blok Ormanları ve Aksaz Deniz Komutanlığı Üssü, Ulaşım bakımından yol yoğunluğu az olduğu ormanlık bölge.
5-) Orman Adı : Gökova – Çamlı- Gelibolu Ormanları
Ormanın İlçesi : Marmaris
Sınırları :
Doğusu : Muğla-Marmaris Karayolu
Batısı : Gökova Körfezi
Güneyi : Marmaris İlçesi, Hisarönü Körfezi
Kuzeyi : Gökova Körfezi
İçindeki Köyler : Çamlı, Çetibeli, Karaca, Karacasöğüt, Yeşilbelde, Değirmenyanı Mahalleri
Açıklama : Blok Kızılçam ormanları ve Marmaris Millipark sahaları,
6-) Orman Adı : Marmaris, İçmeler, Turunç, Selimiye, Bayır, Çiftlik, Ormanları
Ormanın İlçesi : Datça
Sınırları :
Doğusu : Bozburun, Söğüt
Batısı : Marmaris Körfezi
Güneyi : Marmaris-Datça Yolu
Kuzeyi : Akdeniz
İçindeki Köyler : Osmaniye, Bayır
Açıklama : Yoğun turizm popülasyonun olduğu bölgelerimiz.
7-) Orman Adı : Datça-Reşadiye Yarımadası Ormanları
Ormanın İlçesi : Datça
Sınırları :
Doğusu : Hisarönü Körfezi – Bencik Koyu
Batısı : Karaköy Mahallesi
Güneyi : Akdeniz ve Hisarönü Körfezi
Kuzeyi : Gökova Körfezi
İçindeki Köyler : Emecik, Aktur, Kovanlık
Açıklama : Blok genç Kızılçam ormanları, mavi tur rota güzergâhları, hâkim rüzgârların yoğun olduğu bölgeler.
8-) Orman Adı : Datça-Sındı-Karadağ Ormanları
Ormanın İlçesi : Datça
Sınırları :
Doğusu : Karaköy-Hızırşah Mahalleri – Datça – Kargı Koyu
Batısı : Değirmen bükü-Cumalı Mahallesi -Mesudiye Mahallesi- Gabaklar Plajı
Güneyi : Cumalı-Yaka-Mesudiye Mahalleleri, Batırkızılbük-Domuzçukuru-Pembeçakıl-Akvaryum Koyları
Kuzeyi : Gökova Körfezi
İçindeki Köyler : Sındı Mahallesi
Açıklama : Blok kızılçam ormanları, yol yoğunluğu az olup, ayrıca bölgede Hava Radar Üssü mevcut olup, hâkim rüzgârlara açık sahalardandır.
9-) Orman Adı : Çiftlik-Karadağ Ormanları
Ormanın İlçesi : Milas
Sınırları :
Doğusu : Bağdamlar- Sekköy Mahalleri
Batısı : Hasanlar, Söğütçük, Karacahisar Mahalleri
Güneyi : Akçakaya, Bayır Mahalleri
Kuzeyi : Karacahisar, Çamköy, İkizköy Mahalleleri
İçindeki Köyler : Çiftlik, Pınararası, Bağdamlar Mahalleri
Açıklama : Yeniköy Termik Santrallerine bitişik ve GES santrallerine komşu, genç Kızılçam ormanlarının mevcut olması.
10-) Orman Adı : Mazı-Kızılağaç Ormanları
Ormanın İlçesi : Bodrum
Sınırları :
Doğusu : Fesleğen, Bozalan, Gökbel, ve Mazı Mahalleleri
Batısı : Bodrum ilçesi ve Torba Mahallesi
Güneyi : Gökova Körfezi
Kuzeyi : Yalı, Çamlık, Pınarlıbelen, Yeniköy, Beyciler Mahalleleri
İçindeki Köyler : Çiftlik, Çamarası Mahalleleri
Açıklama : Blok kızılçam ormanları, Turizm tesislerin yoğun olduğu bölgeler
11-) Orman Adı : Göltürkbükü Ormanları
Ormanın İlçesi : Bodrum
Sınırları :
Doğusu : Torba Mahallesi
Batısı : Yalıkavak Mahallesi
Güneyi : Bodrum ilçesi, Ortakent, Konacık Mahalleleri
Kuzeyi : Gündoğan, Göltürkbükü, Güvercinlik Körfezi
İçindeki Köyler : Dağbelen, Gölköy, Torba Mahalleleri
Açıklama : Blok ormanlık sahalar olup, Hâkim rüzgarlara açık sahalardandır.
12-) Orman Adı : Güvercinlik Ormanları
Ormanın İlçesi : Bodrum-Milas
Sınırları :
Doğusu : Kemer-Mumcular- Meşelik Mahalleleri
Batısı : Torba Mahallesi
Güneyi : Yalıçiftlik yolu, Çamlık,Kumköy,Sazlık Mahallesi
Kuzeyi : Bodrum-Milas Karayolu,Boğaziçi,Meşelik-Kuyucak mahallesi
İçindeki Köyler : Meşelik, Güvercinlik, Kumköy, Sazköy, Çamlık, Boğaziçi, Meşelik-Kuyucak Mahallesi
Açıklama : Blok genç kızılçam ormanları ve Endemik türümüz olan Halep çamı ormanları mevcut olup, yoğun turizm popülasyonu olduğu bölgelerimiz.
13-) Orman Adı : Kemikler, Akyol, Gökçeler, Karapınar, Kısırlar, Gökpınar, Mumcular, Bahçeyakası, Çömlekçi Ormanları
Ormanın İlçesi : Milas
Sınırları :
Doğusu : Gökçeler, Kuzyaka, Hasanlar Mahalleleri
Batısı : Dörttepe, Bahçeyaka, Mumcular Mahalleleri
Güneyi : Gökpınar Mahallesi
Kuzeyi : Bodrum-Milas Karayolu
İçindeki Köyler : Gökpınar, Kemikler, Dörttepe, Çömlekçi, Akyol, Demirciler, Beyciler Mahalleleri
Açıklama : Blok genç kızılçam ormanları ve yoğun turizm popülasyonunun olduğu bölgelerimiz.
14-) Orman Adı : Bahçe, Baharlı, Beçin, Aslanyaka, Alaçam, Kuzyaka, Gökçeler, Çamovalı Ormanları
Ormanın İlçesi : Milas
Sınırları :
Doğusu : Kalınağıl Mahallesi, Milas-Ören Karayolu
Batısı : Ağaçlıhüyük - Gökçeler- Kuzyaka Mahalleleri
Güneyi : Kuzyaka, Alaçam, Karacahisar Mahalleleri
Kuzeyi : Baharlı-Beçin Mahalleleri, Bodrum-Milas Karayolu
İçindeki Köyler : Baharlı, Bahçe, Gökçeler, Kuzyaka, Alaçam, Çamovalı, Aslanyaka Mahalleleri
Açıklama : Blok genç kızılçam ormanları ve Endemik türümüz olan Halep çamı ormanları mevcut olup, yoğun turizm popülasyonu olduğu bölgelerimiz.
15-) Orman Adı : Ilbıra Ormanları
Ormanın İlçesi : Milas
Sınırları :
Doğusu : Ovakışlacık ve Avşar Mahalleleri
Batısı : Akbük Mahallesi ve Ege Denizi
Güneyi : Günlük Körfezi
Kuzeyi : Milas - Söke Karayolu ve Bafa Gölü
İçindeki Köyler : Bozbük, Kazıklı, Gürçamlar, Kızılağaç, Bafa, Kıyıkışlacık, Ovakışlacık Mahalleleri
Açıklama : Hâkim rüzgârın etkisinde kalıp, genç ve sık blok Kızılçam ormanlar mevcut olup, Özel ağaçlandırma sahaları bulunmaktadır.
16-) Orman Adı : Selimiye- Labranda Ormanları
Ormanın İlçesi : Milas
Sınırları :
Doğusu : Yusufça, Akkovanlık, Sarıkaya, Çukurköy,Sakarkaya, Kapıkırı Mahalleleri
Batısı : Milas-Söke Yolu
Güneyi : Muğla-Bodrum Karayolu
Kuzeyi : Milas - Söke Karayolu ve Bafa Gölü
İçindeki Köyler : Bozbük, Kazıklı, Gürçamlar, Kızılağaç, Bafa, Kıyıkışlacık, Ovakışlacık Mahalleleri
Açıklama : Blok Kızılçam ormanlar ve Yoğun Turizm hareketi mevcuttur.
17-) Orman Adı : Kurukümes- Kozağaç -Hacıveliler -Turgut Ormanları
Ormanın İlçesi : Milas-Yatağan
Sınırları :
Doğusu : Hacıveliler-Gökgedik-Turgut-Yeşilbağcılar-Eskihisar Mahalleri
Batısı : Ortaköy, Kargıcak-Yusufça-Menteş Mah.
Güneyi : Menteş, Tuzabat,Muğla-Yatağan -Milas- Bodrum Karayolu
Kuzeyi : Ortaköy, Akkovanlık, Aydın İl Sınırı, Turgurlar, Hacıvelliler Mahallasi
İçindeki Köyler : Ortaköy -Çamlıyurt – Olukbaşı- Çallı – Turgutlar -Katrancı -Kozağaç Mah-Karaltı Mah-Eskihisar Mah-Yeşilbağcılar Mah-Tuzabat Mah.
Açıklama : Kızılçam Ormanlarının Blok Halinde ve Genç Meşcerelerden oluşması
18-) Orman Adı : Hacıbayramlar, Hisarardı, Hacıveliler, Yava Ormanları
Ormanın İlçesi : Yatağan
Sınırları :
Doğusu : Aydın-Muğla Karayolu
Batısı : Turgutlar-Gökgedik Köyü
Güneyi : Hacıbayramlar-Hisarardı
Kuzeyi : Aydın İl Sınırı
İçindeki Köyler : Hacıveliler, Gökgedik, Kırık, Hacıbayramlar,Hisarardı Mah.
Açıklama : Blok Kızılçam ve Karaçam ormanların bulunması
19-) Orman Adı : Milas-Kayadere-Ören Ormanları
Ormanın İlçesi : Milas-Yatağan
Sınırları :
Doğusu : Köklük-Bencik-Çamlıca-Dağpınarı-Akbük
Batısı : Milas-Ören Asfaltı
Güneyi : Gökova Körfezi
Kuzeyi : Menteş – Tuzabat – Korucuk- Kozağaç
İçindeki Köyler : Kalınağıl-Çamlıbelen-Tuzabat-Korucuk-Kayadere-Yoğunoluk-Çakıralan-Sekköy-Dereköy-Pinar-Hüsamlar-Kalem-Çamlıca-Alatepe-Kultak-Dağpınar.
Açıklama : Nüfus yoğunluğunun hareketli bir bölge olup, Yatağan-Milas-Ören karayolu üzerinde, Blok Kızılçam ve Fıstıkçam ormanları mevcut, Bölgede Arıcılık yoğun olarak bulunmaktadır. Hâkim rüzgârın etkisindedir.
20-) Orman Adı : Dağpınar-Çırpı-Çiftlik-Bağyaka Ormanları
Ormanın İlçesi : Menteşe
Sınırları :
Doğusu : Yerkesik-Bağyaka-Yeniköy-Çiftlik-Çırpı
Batısı : Milas İlçe Sınırı – Zeytinköy , Dağpınar
Güneyi : Sarnıçköy - Denizova
Kuzeyi : Çırpı - Çamlıca
İçindeki Köyler : Dağpınar,Çırpı,Yeniköy-Bağyaka köyleri
Açıklama : Nüfus yoğunluğu ve Blok Kızılçam ormanları mevcut olması
21-) Orman Adı : Kafaca, Paşapınarı, Dağdibi, Çiftlik Ormanları
Ormanın İlçesi : Menteşe
Sınırları :
Doğusu : Kafaca-Dağdibi-Yerkesik
Batısı : Çiftlik-Yeniköy
Güneyi : Yerkesik -Algı-Yeniköy
Kuzeyi : Aydın-Muğla Karayolu
İçindeki Köyler : -
Açıklama : Nüfus yoğunluğunun hareketli olduğu bir bölgedir. Maden sahaları fazlaca olup fazlaca yıldırım yangını çıkmaktadır.
22-) Orman Adı : Bencik-Cazgırlar-Bozöyük Ormanı
Ormanın İlçesi : Yatağan
Sınırları :
Doğusu : Bozöyük Mah- Gökpınar Mah-Girme Barajı
Batısı : Milas Orman İşletme Şefliği
Güneyi : Bencik Kulesi -Milas Kayadere Şefliği
Kuzeyi : Muğla Yatağan Milas Karayolu
İçindeki Köyler : Çamlıca Mah-Bencik Mah-Cazkırlar Mah-Bozöyük Mah- Çaybükü Mah-Gökpınar Mah-Bağyaka Mah
Açıklama : Kızılçam Ormanlarının Blok Halinde Olması Genç Meşcerelerinin Alan Olarak Fazla Olması Ve Yerleşim Yerlerine Yakınlığı
23-) Orman Adı : Erentepe-Nebiköy Ormanları
Ormanın İlçesi : Yatağan
Sınırları :
Doğusu : Muğla -Aydın Karayolu
Batısı : Dipsiz Çayı
Güneyi : Yatağan İlçe Merkezi
Kuzeyi : Dipsiz Çayı -Muğla Aydın Karayolu Bağlantısı
İçindeki Köyler : Nebiköy Mah-Yava Mah-Yatağan Merkez Mah
Açıklama : Kızılçam Ormanlarının Blok Halinde Olması Genç Endüstriyel Meşcerelerinin Alan Olarak Fazla Olması Ve Yerleşim Yerlerine Yakınlığı-Mesire Yerleri Olarak Kullanılan Alanların Olması
24-) Orman Adı: Kafaca, Kafacakaplancık, Elmacık, Kavak, Çakırlar, Kadıköy, Ormanları
Ormanın İlçesi : Yatağan
Sınırları :
Doğusu : Çakırlar, Kadıköy, Elmacık Kavakköy Mahalleleri
Batısı : Muğla -Aydın Karayolu / Kafacakaplancık
Güneyi : Bozdoğan-Yatağan Yolu / Kavakköy
Kuzeyi : Çine Barajı – Aydın-Muğla İl Sınırı
İçindeki Köyler : -
Açıklama : Yoğun araç trafiğinin ortasında kalması
25-) Orman Adı : Menteşeçayı-Kavak Ormanları
Ormanın İlçesi : Yatağan-Menteşe
Sınırları :
Doğusu : Kervanuçtu Sırtı-TRT Vericileri-Göktepe-Karabelen Sırtı
Batısı : Muğla Yatağan Karayolu
Güneyi : Bayır Barajı
Kuzeyi : Kavaklıdere Yatağan Asfaltı
İçindeki Köyler : Bayır Mah-Akgedik Mah-Yenikarakuyu Mah-Alaşar Mah-Bozarmut Mah-Deştin Mah-Esenköy Mah-Şeref Mah-Madenler Mah-Doğan Köy Mah-Kavak Mah
Açıklama : Kızılçam Ormanlarının Blok Halinde Olması Genç Meşcerelerinin Alan Olarak Fazla Olması ve Yerleşim Yerlerine Yakınlığı
26-) Orman Adı : Kavakköy, Salkım, Mesken Ormanları
Ormanın İlçesi : Kavaklıdere
Sınırları :
Doğusu : Çayboyu, Yeşilköy, Çavdır Mahalleleri
Batısı : Çakırlar, Kadıköy, Mesken, Elmacık Mahalleleri
Güneyi : Bozdoğan-Yatağan Yolu
Kuzeyi : Çine Barajı – Aydın-Muğla İl Sınırı / Kurucuova, Güre Mahalleleri
İçindeki Köyler : -
Açıklama : Yoğun araç trafiği ve turizm hareketi, Blok Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması
27-) Orman Adı : Ortaköy, Çayboyu, Derebağ Ormanları
Ormanın İlçesi : Kavaklıdere
Sınırları :
Doğusu : Ortaköy Mahalleleri
Batısı : Derebağ, Çavdır, Çayboyu Mahalleleri / Bozdoğan-Yatağan Yolu
Güneyi : Kavaklıdere-Çambeli Yolu / Kavaklıdere İlçe Merkezi
Kuzeyi : Nazilli-Örentaht / Aydın-Muğla İl Sınırı
İçindeki Köyler : Çayboyu-Ortaköy mahalleri
Açıklama : Yoğun araç trafiği ve turizm hareketi, Blok Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması
28-) Orman Adı : Gökçukur, Göktepe, Şenyayla, Çamlıbel, Nebiler Ormanları
Ormanın İlçesi : Kavaklıdere-Menteşe
Sınırları :
Doğusu : Dokuzçam, Şenyayla Mahalleleri
Batısı : Kervanuçtu Sırtı-TRT Vericileri-Göktepe, Kavaklıdere İlçe Merkezi
Güneyi : Kozağaç Üstü, Şenyayla yelilyurt nevkii
Kuzeyi : Kavaklıdere-Çambeli Yolu / Aydın-Muğla İl Sınırı
İçindeki Köyler : Menteşe, Nebiler,Çamlıbel mahalleri
Açıklama : Yoğun araç trafiği ve turizm hareketi, Blok Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması
29-) Orman Adı : Kavaklıdere Salkım Ormanları
Ormanın İlçesi : Kavaklıdere
Sınırları :
Doğusu : Kavaklıdere İlçe Merkezi
Batısı : Esenköy, Yumaklı
Güneyi : TRT Vericileri-Göktepe
Kuzeyi : Bozdoğan-Yatağan Yolu / Salkım Mahallesi
İçindeki Köyler : Salkım Mah.
Açıklama : Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması
30-) Orman Adı : Kozağaç, İkizce, Göktepe, Yumaklı Ormanları
Ormanın İlçesi : Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan
Sınırları :
Doğusu : Yılanlı İşletme Şenyayla Şeflik Sınırı
Batısı : Akçaova, Salihpaşalar, Bayır Mahalleleri
Güneyi : İkizce Mahallesi
Kuzeyi : TRT Vericileri-Göktepe
İçindeki Köyler : Kozağaç
Açıklama : Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması
31-) Orman Adı : Şenyayla, Göktepe, Sungur, Dokuzçam Ormanları
Ormanın İlçesi : Menteşe, Kavaklıdere
Sınırları :
Doğusu : Çamoluk, Eşençay, Günlüce Mahalleleri
Batısı : Nebiler, Çatak, Dokuzçam, Şenyayla Mahalleleri
Güneyi : Şenyayla, Esençay Mahalleleri
Kuzeyi : Nazilli- Körteke,Örencik/ Koriş Kulesi / Muğla-Aydın İl Sınırı
İçindeki Köyler : Sungur, Göktepe, Çamoluk
Açıklama : Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması
32-) Orman Adı : Yaraş, Yaylasöğüt, Çakmak, KöprübaşıEşençay, Şenyayla,Özlüce Ormanları
Ormanın İlçesi : Menteşe
Sınırları :
Doğusu : Taşlı, Köprübaşı, Gazeller Mahalleleri
Batısı : Muğla, Düğerek, Ortaköy Mahalleleri
Güneyi : Düğerek, Gölcük, Yaylasöğüt, Çakmak Mahalleleri
Kuzeyi : Şenyayla, Esençay, Esenkaya Mahalleleri
İçindeki Köyler : Kuzluk, Bozyer, Gazeller, Akyer,Fadıl, Muratlar, Yemişendere,Özlüce Mahalleleri
Açıklama : Yoğun Turizm hareketliliği, Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması
33-) Orman Adı : Gölcük, Arıcılar, Kavakçalı, Armutçuk Ormanları
Ormanın İlçesi : Menteşe, Ula
Sınırları :
Doğusu : Karacaören Mahallesi / Muğla-Denizli İl Sınırı
Batısı : Yaylasöğüt, Gölcük, Arıcılar Mahalleleri
Güneyi : Arıcılar, Kavakçalı Mahalleleri / Ağla Yaylası Ormanları
Kuzeyi : Muratlar, Gazeller, Demirciler Mahalleleri
İçindeki Köyler : Karacaören, Armutçuk,Çakmak, Turgut, Kavakçalı Mahalleleri
Açıklama : Yoğun Turizm hareketliliği, Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması
34-) Orman Adı : Köyceğiz Ormanları
Ormanın İlçesi : Köyceğiz
Sınırları :
Doğusu : Karaçam, Narlı Mahalleleri / Muğla-Denizli İl Sınırı
Batısı : Balcılar, Karabörtlen, Döğüşbelen Mahalleleri
Güneyi : Döğüşbelen, Toparlar, Zeytinalanı, Beyobası, Akkaya, Pınar Mahalleleri
Kuzeyi : Arıcılar, Kavakçalı Mahalleleri / Muğla-Denizli İl Sınırı
İçindeki Köyler : Balcılar, Karaçay, Yayla, Çayhisar, Çamovası, Otmanlar, Sazak, Akköprü, Karaçam Mahalleleri
Açıklama : Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması
35-) Orman Adı : Gölbaşı, Ortaca, Pınar, Beyobası Ormanları
Ormanın İlçesi : Köyceğiz, Ortaca
Sınırları :
Doğusu : Pinar Mahallesi, Billa Sarnıcı
Batısı : Muğla-Fethiye Karayolu
Güneyi : Dalaman Çayı, HES 3 ve HES 4 Barajları
Kuzeyi : Beyobası ve Pinar Mahalleleri
İçindeki Köyler : -
Açıklama : Yoğun Turizm hareketliliği, Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması
36-) Orman Adı : Ortaca, Akçakavak, Gölbaşı, Kavakarası, Tepearası Ormanları
Ormanın İlçesi : Köyceğiz, Ortaca
Sınırları :
Doğusu : Muğla-Fethiye Karayolu
Batısı : Tepearası, Akçakavak Mahalleleri
Güneyi : Gölbaşı Mahallesi
Kuzeyi : Kavakarası, Beyobası, Pinar Mahalleleri
İçindeki Köyler : -
Açıklama : Yoğun Turizm hareketliliği, Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması
37-) Orman Adı : İztuzu- Gökbel Ormanları
Ormanın İlçesi : Ortaca
Sınırları :
Doğusu : Ortaca İlçesi, Güzelyurt Mahallesi.
Batısı : İztuzu plajı ve Akdeniz, Dalyan
Güneyi : Akdeniz, Sarıgerme
Kuzeyi : Okçular, Kemaliye Mahalleleri, Ortaca-Dalyan Karayolu
İçindeki Köyler : Gökbel, Mergenli, Karadonlar Mahalleleri
Açıklama : Blok Kızılçam sahaları, Turizm bakımından yoğun insan popülasyonu mevcuttur.
38-) Orman Adı : Sarıgerme, Havalimanı Ormanları
Ormanın İlçesi : Dalaman
Sınırları :
Doğusu : Dalaman çayı, Dalaman Havalimanı
Batısı : Sarıgerme
Güneyi : Sarıgerme Halk Plajı, Dalaman Çayı
Kuzeyi : Güzelyut Mahallesi
İçindeki Köyler : -
Açıklama : Olası Yangınlarda duman havalimanına olumsuz etki yaratır, Turizm bakımından yoğun insan popülasyonu mevcuttur.
39-) Orman Adı : Dalaman, Kayadibi Ormanları
Ormanın İlçesi : Dalaman
Sınırları :
Doğusu : Dalaman çayı, Akköprü Barajı, Kızılkaya-Kayadibi Mahalleleri
Batısı : Dalaman Çayı, Muğla-Fethiye Karayolu, Otogar
Güneyi : Gürköy, Karacağaç, Çayiçi Mahalleleri
Kuzeyi : Dalaman çayı, Akköprü Barajı
İçindeki Köyler : -
Açıklama : Blok ve genç mescere orman fazlaca bulunmakta, Turizm bakımından yoğun insan popülasyonu mevcuttur.
40-) Orman Adı : Dalaman-Göcek- Kapıkargın Ormanları
Ormanın İlçesi : Dalaman- Fethiye
Sınırları :
Doğusu : Göcek Mahallesi ve Akdeniz
Batısı : Dalaman Havalimanı, Kapıkargın, Şerefler Mahalleleri
Güneyi : Akdeniz
Kuzeyi : Dalaman-Fethiye Karayolu
İçindeki Köyler : Kapıkargın, Şerefler, Kargınkürü, Karacaağaç, Gürköy, Göcek Mahalleleri
Açıklama : Kızılçam ormanı yoğun şeklide mevcut olup, hâkim rüzgârın etkisinde kalmaktadır. Mavi tur tekne turlarının güzergahlarında bulunmaktadır.
41-) Orman Adı : Karacağaç-Göcek Ormanları
Ormanın İlçesi : Dalaman- Fethiye
Sınırları :
Doğusu : Gökçeovacık, Göcek Mahalleleri
Batısı : Gürköy Mahallesi, Muğla-Fethiye Karayolu
Güneyi : Muğla-Fethiye Karayolu, Göcek Tüneli. Göcek Mahallesi
Kuzeyi : Karacağaç, Kayadibi Mahalleleri
İçindeki Köyler : -
Açıklama : Kızılçam ormanı yoğun şeklide mevcut olup, hâkim rüzgârın etkisinde kalmaktadır. Turizm bakımından yoğun insan popülasyonu mevcuttur.
42-) Orman Adı : Göcek, Gökçeovacık, Çöğmen, Narlı, Gürleyik, Nif, Arpacık Ormanları
Ormanın İlçesi : Dalaman- Fethiye
Sınırları :
Doğusu : Muğla – Denizli İl Sınırı
Batısı : Kayadibi, Göcek, Gökçeovacık Mahalleleri
Güneyi : Çenger, Arpacık Mahalleleri, Karanfil yaylası
Kuzeyi : Akköprü Barajı, Bereket HES, Karaçam Mahallesi
İçindeki Köyler : Narlı, Bozbel, Gürleyik, Taşbaşı, Kavacık, Karaören. Çöğmen, Darıyeri, Mahalleleri ve Çal Dağı
Açıklama : Kızılçam ormanı yoğun şeklide mevcut olup, hâkim rüzgârın etkisinde kalmaktadır. Ulaşım sıkıntılıdır.
43-) Orman Adı : Yanıklar-İnlice Ormanları
Ormanın İlçesi : Fethiye
Sınırları :
Doğusu : Çengel Mahallesi
Batısı : Göcek Mahallesi
Güneyi : Akdeniz ve Yanıklar Mahallesi
Kuzeyi : Gökçeovacık, Karacaören Mahalleleri
İçindeki Köyler : İnlice, Göcek, Yanıklar Mahalleleri
Açıklama : Hâkim rüzgârın etkisinde kalmakta, Yoğun orman varlığı insan popülasyonun mevcut olması.
44-) Orman Adı : Yanıklar, Fethiye, Seydikemer Ormanları
Ormanın İlçesi : Fethiye. Seydikemer
Sınırları :
Doğusu : Söğütlüdere, Paşalı, Ortaköy Mahalleleri
Batısı : Antalya-Fethiye Karayolu
Güneyi : Seydikemer İlçe Merkezi
Kuzeyi : Nif, Arpacık Mahalleleri
İçindeki Köyler : Çenger, Söğütlü, Köruköy, Kızılbel, Yakacık, Oyuk Mahalleleri
Açıklama : Hâkim rüzgârın etkisinde kalmakta, Yoğun orman varlığı insan popülasyonunun mevcut olması.
45-) Orman Adı : Kayaköy-Ölüdeniz Ormanları
Ormanın İlçesi : Fethiye
Sınırları :
Doğusu : Ovacık-Hisarönü Mahalleleri
Batısı : Akdeniz, Fethiye Koyu
Güneyi : Ölüdeniz, Akdeniz
Kuzeyi : Fethiye İlçesi, Fethiye Koyu
İçindeki Köyler : Kayaköy, Hisarönü, Ovacık ve Ölüdeniz Mahalleleri
Açıklama : Doğal ormanlar mevcut olup, Kayaköy Antik Kentin ve Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı sahası içinde yer alıp, yoğun insan popülasyonu mevcut olup, hâkim rüzgarların etkisinde kalmaktadır.
46-) Orman Adı : Babadağ-Mendosdağı Ormanları
Ormanın İlçesi : Fethiye
Sınırları :
Doğusu : Bozyer- Gökbel Mahalleleri
Batısı : Ovacık-Ölüdeniz Mahalleleri
Güneyi : Faralya Mahallesi
Kuzeyi : Çamköy-Esenköy Mahalleleri
İçindeki Köyler : Ovacık- Hisarönü Mahalleleri
Açıklama : Doğal Kızılçam ve Sedir ormanları mevcut olup, hâkim rüzgarların etkisindedir. Bitki çeşitliliği ve hayvan türleri (Semender, sırtlan,) mevcuttur.
47-) Orman Adı : Çaltıözü Ormanları
Ormanın İlçesi : Seydikemer
Sınırları :
Doğusu : Eşen çayı, Çamur Köyü
Batısı : Gökbel - Eşen yolu
Güneyi : Eşen-Kaş yolu
Kuzeyi : Çobanlar-Çaltıözü Mahalleleri
İçindeki Köyler : Çaltıözü, Alaçatı, Kabaağaç Mahalleleri
Açıklama : Blok genç Kızılçam ormanları mevcuttur.
48-) Orman Adı : Faralya- Kelebekler Vadisi Ormanları
Ormanın İlçesi : Fethiye
Sınırları :
Doğusu : Eşen, Çaykenarı ve Minare Mahalleleri
Batısı : Akdeniz
Güneyi : Dodurga Mahallesi
Kuzeyi : Babadağ
İçindeki Köyler : Uzunyurt, Kabak, Boğaziçi, İzzettin köy ve Gökbel Mahalleleri
Açıklama : Kelebekler Vadisi Doğal Tabiat Parkı ve Pınara Antik Kentinin bu bölge için de yer alması, Yol ağının çok az olması, hâkim rüzgarların etkisinde kalmaktadır.
49-) Orman Adı : Dodurga Ormanları
Ormanın İlçesi : Fethiye - Seydikemer
Sınırları :
Doğusu : Çukurincir Mahallesi, Eşen çayı
Batısı : Akdeniz
Güneyi : Karadere ve Kumluova Mahalleleri
Kuzeyi : Boğaziçi, İzzettin Mahalleleri
İçindeki Köyler : Dodurga, Çukurincir, Gölbent ve Karadere Mahalleleri
Açıklama : Antik Likya yolu, Kıdrak Tabiat Parkı sahası sınırları içinde yer almakta, hâkim rüzgârın etkisindedir.
50-) Orman Adı : Seydikemer Ormanları
Ormanın İlçesi : Seydikemer
Sınırları :
Doğusu : Yaylaceylan, Çökek, Arsaköy Mahalleleri
Batısı : Saklıkent Milli Parkı, Girmeler, Ören, Söğütlüdere Mahalleleri
Güneyi : Saklıkent Kanyonu
Kuzeyi : Yaylaceylan, İncealiler, Karabel, Söğütlüdere Mahalleleri
İçindeki Köyler : Kayacık, Arsaköy, Dereköy, Çökek, Bayırköy Mahalleleri
Açıklama : Antik Likya yolu, Kıdrak Tabiat Parkı sahası sınırları içinde yer almakta, hâkim rüzgârın etkisindedir. Blok ormanlar mevcuttur.