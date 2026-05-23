  • Muğla Valiliği açıkladı: 50 ormanlık alana girişler yasaklandı

Muğla Valiliği açıkladı: 50 ormanlık alana girişler yasaklandı

Muğla Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Muğla genelindeki 50 ormanlık alana girişlerin yasaklandığını açıkladı. Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun kararı doğrultusunda, il genelindeki belirlenen ormanlık alanlara girişler 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

Kararın, 6831 Sayılı Orman Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında uygulamaya konulduğu belirtildi. Yasak kapsamında yalnızca yetkili kurumlar ile izinli kişilerin ormanlık alanlara giriş yapabileceği ifade edildi.

1 Ateş yakmak ve piknik yapmak yasak

Muğla Valiliği tarafından yayımlanan karara göre, yasaklı orman sahalarında ve çevresinde mola vermek, piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı. Vatandaşların yalnızca tescilli piknik ve mesire alanlarında ateşsiz piknik yapabilecekleri bildirildi. Ayrıca orman içi ve kenarlarında cam şişe, yanıcı ve parlayıcı madde, inşaat atığı ve benzeri yangın riski oluşturabilecek materyallerin bırakılması da yasak kapsamına alındı.

2 Anız ve bahçe atığı yakmaya yasak

Kararda, orman köyleri başta olmak üzere il genelinde anız, bağ-bahçe ve zeytinlik temizliğinden çıkan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı belirtildi. Balya ve hasat makineleriyle çalışma yapan araçların yanında en az 2 tonluk su tankeri ile 2 adet 12 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Orman içi ve yakınındaki turizm tesisleri, kamp alanları, piknik alanları ile düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı. Enerji nakil hatları ve trafo merkezlerinden sorumlu kuruluşların da özellikle ormanlık alanlarda gerekli bakım çalışmalarını yapacağı, ihtiyaç halinde enerji kesintisi uygulanabileceği kaydedildi.

Denetimler artırılacak

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve belediye zabıta ekipleri tarafından oluşturulan devriye sistemlerinin yaz boyunca etkin şekilde sürdürüleceği açıklandı. Muğla Kent Ormanı ile tescilli piknik ve mesire alanlarının yasak kapsamında olmadığı belirtilirken, turizm ve sportif faaliyetler için gerekli izinlerin alınması şartıyla belirli alanlara giriş yapılabileceği ifade edildi.

Kurallara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacağı bildirildi. Vatandaşların muhtemel yangın durumlarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilecekleri hatırlatıldı.

3 Turizm tesislerinde havai fişek yasağı

  1. GİRİŞLERİN YASAKLANDIĞI ALANLAR;

 

1-) Orman Adı           : Gökova -Akbük Ormanları

Ormanın İlçesi           : Menteşe –Ula

Sınırları          :

Doğusu           : Ula, Sakar Rampası

Batısı   : Zeytinköy - Akbük

Güneyi : Gökova Körfezi

Kuzeyi : Yerkesik – Yenice - Denizova

İçindeki Köyler          : Kıran, Kuyucak, Gökova, Sarnıç

Açıklama        : Turizmden dolayı yoğun turist popülasyonu ve bal ormanları sahaları olduğundan arıcıların konakladığı, yerel rüzgarların hâkim ve şiddetli olduğu, Halepçamı Endemik ormanları mevcut.

 

2-) Orman Adı           : Ula-Çiçekli Ormanları

Ormanın İlçesi           : Ula-Menteşe

Sınırları          :

Doğusu           : Namnam çayı ve Kıyra Mahallesi

Batısı   : Gülağzı Mahallesi

Güneyi : Karabörtlen Mahallesi

Kuzeyi : Yaraş ve Ortaköy mahalleri

İçindeki Köyler          : Çiçekli, Armutçuk, Kıyra mahalleleri

Açıklama        : Üniversite yerleşkesi, Muğla- Denizli ulaşım yolu, Bal ormanlarının ve arıcıların yoğun bulunduğu bölge, Ula gölet piknik alanı, Yaraş Kent ormanı mevcut.

 

3-) Orman Adı           : Ula-Gökova-Ataköy-Karabörtlen- Sarayyanı Ormanları

Ormanın İlçesi           : Ula

Sınırları          :

Doğusu           : Gökova

Batısı   : Sarayyanı, Örnekköy Mahalleleri

Güneyi : Ataköy, Çıtlık, Kızılyaka Mahalleleri

Kuzeyi : Ula İlçe Merkezi, Yeşilova, Elmalı ve Portakallık Mahalleleri

İçindeki Köyler          : Çiçekli, Armutçuk, Kıyra mahalleleri

Açıklama        : Turizmden dolayı yoğun turist popülasyonu ve bal ormanları sahaları olduğundan arıcıların konakladığı, yerel rüzgarların hâkim ve şiddetli olduğu

 

4-) Orman Adı           : Balandağı Ormanları

Ormanın İlçesi           : Marmaris-Köyceğiz-Ula

Sınırları          :

Doğusu           : Köyceğiz gölü, Dalyan mahallesi, Hamit köy ve Zaferler Mahalleri

Batısı   : Marmaris-Muğla karayolu, Çetibeli ve Gökçe Mahalleri

Güneyi : Aksaz Deniz Komutanlığı üssü ve Ak deniz, Ekincik mahallesi

Kuzeyi : Akçapınar, Şirinköy, Esentepe, Yeşilçam, Çörüş, Kızılyaka mahalleleri

İçindeki Köyler          : Büyükkarağaç, Ekincik, Sultaniye mahalleleri

Açıklama        : Balandağı, Marmaris Milli Parkı Blok Ormanları ve Aksaz Deniz Komutanlığı Üssü, Ulaşım bakımından yol yoğunluğu az olduğu ormanlık bölge.

 

5-) Orman Adı           : Gökova – Çamlı- Gelibolu Ormanları

Ormanın İlçesi           : Marmaris

Sınırları          :

Doğusu           : Muğla-Marmaris Karayolu

Batısı   : Gökova Körfezi

Güneyi : Marmaris İlçesi, Hisarönü Körfezi

Kuzeyi : Gökova Körfezi

İçindeki Köyler          : Çamlı, Çetibeli, Karaca,  Karacasöğüt, Yeşilbelde, Değirmenyanı Mahalleri

Açıklama        : Blok Kızılçam ormanları ve Marmaris Millipark sahaları,

 

6-) Orman Adı           : Marmaris, İçmeler, Turunç, Selimiye, Bayır, Çiftlik, Ormanları

Ormanın İlçesi           : Datça

Sınırları          :

Doğusu           : Bozburun, Söğüt

Batısı   : Marmaris Körfezi

Güneyi : Marmaris-Datça Yolu

Kuzeyi : Akdeniz

İçindeki Köyler          : Osmaniye, Bayır

Açıklama        : Yoğun turizm popülasyonun olduğu bölgelerimiz.

 

7-) Orman Adı           : Datça-Reşadiye Yarımadası Ormanları

Ormanın İlçesi           : Datça

Sınırları          :

Doğusu           : Hisarönü Körfezi – Bencik Koyu

Batısı   : Karaköy Mahallesi

Güneyi : Akdeniz ve Hisarönü Körfezi

Kuzeyi : Gökova Körfezi

İçindeki Köyler          : Emecik, Aktur, Kovanlık

Açıklama        : Blok genç Kızılçam ormanları, mavi tur rota güzergâhları, hâkim rüzgârların yoğun olduğu bölgeler.

 

8-) Orman Adı           : Datça-Sındı-Karadağ Ormanları

Ormanın İlçesi           : Datça

Sınırları          :

Doğusu           : Karaköy-Hızırşah Mahalleri – Datça – Kargı Koyu

Batısı   : Değirmen bükü-Cumalı Mahallesi -Mesudiye Mahallesi- Gabaklar Plajı

Güneyi : Cumalı-Yaka-Mesudiye Mahalleleri, Batırkızılbük-Domuzçukuru-Pembeçakıl-Akvaryum Koyları

Kuzeyi : Gökova Körfezi

İçindeki Köyler          : Sındı Mahallesi

Açıklama        : Blok kızılçam ormanları, yol yoğunluğu az olup, ayrıca bölgede Hava Radar Üssü mevcut olup, hâkim rüzgârlara açık sahalardandır.

 

9-) Orman Adı           : Çiftlik-Karadağ Ormanları

Ormanın İlçesi           : Milas

Sınırları          :

Doğusu           : Bağdamlar- Sekköy Mahalleri

Batısı   : Hasanlar, Söğütçük, Karacahisar Mahalleri

Güneyi : Akçakaya, Bayır Mahalleri

Kuzeyi : Karacahisar, Çamköy, İkizköy Mahalleleri

İçindeki Köyler          : Çiftlik, Pınararası, Bağdamlar Mahalleri

Açıklama        : Yeniköy Termik Santrallerine bitişik ve GES santrallerine komşu, genç Kızılçam ormanlarının mevcut olması.

 

10-) Orman Adı         : Mazı-Kızılağaç Ormanları

Ormanın İlçesi           : Bodrum

Sınırları          :

Doğusu           : Fesleğen, Bozalan, Gökbel, ve Mazı Mahalleleri

Batısı   : Bodrum ilçesi ve Torba Mahallesi

Güneyi : Gökova Körfezi

Kuzeyi : Yalı, Çamlık, Pınarlıbelen, Yeniköy, Beyciler Mahalleleri

İçindeki Köyler          : Çiftlik, Çamarası Mahalleleri

Açıklama        : Blok kızılçam ormanları, Turizm tesislerin yoğun olduğu bölgeler

 

11-) Orman Adı         : Göltürkbükü Ormanları

Ormanın İlçesi           : Bodrum

Sınırları          :

Doğusu           : Torba Mahallesi

Batısı   : Yalıkavak Mahallesi

Güneyi : Bodrum ilçesi, Ortakent, Konacık Mahalleleri

Kuzeyi : Gündoğan, Göltürkbükü, Güvercinlik Körfezi

İçindeki Köyler          : Dağbelen, Gölköy, Torba Mahalleleri

Açıklama        : Blok ormanlık sahalar olup, Hâkim rüzgarlara açık sahalardandır.

 

12-) Orman Adı         : Güvercinlik Ormanları

Ormanın İlçesi           : Bodrum-Milas

Sınırları          :

Doğusu           : Kemer-Mumcular- Meşelik Mahalleleri

Batısı   : Torba Mahallesi

Güneyi : Yalıçiftlik yolu, Çamlık,Kumköy,Sazlık Mahallesi

Kuzeyi : Bodrum-Milas Karayolu,Boğaziçi,Meşelik-Kuyucak mahallesi

İçindeki Köyler         : Meşelik, Güvercinlik, Kumköy, Sazköy, Çamlık, Boğaziçi, Meşelik-Kuyucak Mahallesi

Açıklama        : Blok genç kızılçam ormanları ve Endemik türümüz olan Halep çamı ormanları mevcut olup, yoğun turizm popülasyonu olduğu bölgelerimiz.

 

13-) Orman Adı         : Kemikler, Akyol, Gökçeler, Karapınar, Kısırlar, Gökpınar, Mumcular, Bahçeyakası, Çömlekçi Ormanları

Ormanın İlçesi           : Milas

Sınırları          :

Doğusu           : Gökçeler, Kuzyaka, Hasanlar Mahalleleri

Batısı   : Dörttepe, Bahçeyaka, Mumcular Mahalleleri

Güneyi : Gökpınar Mahallesi

Kuzeyi : Bodrum-Milas Karayolu

İçindeki Köyler         : Gökpınar, Kemikler, Dörttepe, Çömlekçi, Akyol, Demirciler, Beyciler Mahalleleri

Açıklama       : Blok genç kızılçam ormanları ve yoğun turizm popülasyonunun olduğu bölgelerimiz.

 

14-) Orman Adı         : Bahçe, Baharlı, Beçin, Aslanyaka, Alaçam, Kuzyaka, Gökçeler, Çamovalı Ormanları

Ormanın İlçesi           : Milas

Sınırları          :

Doğusu           : Kalınağıl Mahallesi, Milas-Ören Karayolu

Batısı   : Ağaçlıhüyük - Gökçeler- Kuzyaka Mahalleleri

Güneyi : Kuzyaka, Alaçam, Karacahisar Mahalleleri

Kuzeyi : Baharlı-Beçin Mahalleleri, Bodrum-Milas Karayolu

İçindeki Köyler          : Baharlı, Bahçe, Gökçeler, Kuzyaka, Alaçam, Çamovalı, Aslanyaka Mahalleleri

Açıklama          : Blok genç kızılçam ormanları ve Endemik türümüz olan Halep çamı ormanları mevcut olup, yoğun turizm popülasyonu olduğu bölgelerimiz.

 

15-) Orman Adı         : Ilbıra Ormanları

Ormanın İlçesi           : Milas

Sınırları          :

Doğusu           : Ovakışlacık ve Avşar Mahalleleri

Batısı   : Akbük Mahallesi ve Ege Denizi

Güneyi : Günlük Körfezi

Kuzeyi : Milas - Söke Karayolu ve Bafa Gölü

İçindeki Köyler          : Bozbük, Kazıklı, Gürçamlar, Kızılağaç, Bafa, Kıyıkışlacık, Ovakışlacık Mahalleleri

Açıklama        : Hâkim rüzgârın etkisinde kalıp, genç ve sık blok Kızılçam ormanlar mevcut olup, Özel ağaçlandırma sahaları bulunmaktadır.

 

16-) Orman Adı         : Selimiye- Labranda Ormanları

Ormanın İlçesi           : Milas

Sınırları          :

Doğusu           : Yusufça, Akkovanlık, Sarıkaya, Çukurköy,Sakarkaya, Kapıkırı Mahalleleri

Batısı   : Milas-Söke Yolu

Güneyi : Muğla-Bodrum Karayolu

Kuzeyi : Milas - Söke Karayolu ve Bafa Gölü

İçindeki Köyler          : Bozbük, Kazıklı, Gürçamlar, Kızılağaç, Bafa, Kıyıkışlacık, Ovakışlacık Mahalleleri

Açıklama        : Blok Kızılçam ormanlar ve Yoğun Turizm hareketi mevcuttur.

 

17-) Orman Adı         : Kurukümes- Kozağaç -Hacıveliler -Turgut Ormanları

Ormanın İlçesi           : Milas-Yatağan

Sınırları          :

Doğusu           : Hacıveliler-Gökgedik-Turgut-Yeşilbağcılar-Eskihisar Mahalleri

Batısı   : Ortaköy, Kargıcak-Yusufça-Menteş Mah.

Güneyi : Menteş, Tuzabat,Muğla-Yatağan -Milas- Bodrum Karayolu

Kuzeyi : Ortaköy, Akkovanlık, Aydın İl Sınırı, Turgurlar, Hacıvelliler Mahallasi

İçindeki Köyler          : Ortaköy -Çamlıyurt – Olukbaşı- Çallı – Turgutlar -Katrancı -Kozağaç Mah-Karaltı Mah-Eskihisar Mah-Yeşilbağcılar Mah-Tuzabat Mah.

Açıklama        : Kızılçam Ormanlarının Blok Halinde ve Genç Meşcerelerden oluşması

 

18-) Orman Adı         : Hacıbayramlar, Hisarardı, Hacıveliler, Yava Ormanları

Ormanın İlçesi           : Yatağan

Sınırları          :

Doğusu           : Aydın-Muğla Karayolu

Batısı   : Turgutlar-Gökgedik Köyü

Güneyi : Hacıbayramlar-Hisarardı

Kuzeyi : Aydın İl Sınırı

İçindeki Köyler          : Hacıveliler, Gökgedik, Kırık, Hacıbayramlar,Hisarardı Mah.

Açıklama        : Blok Kızılçam ve Karaçam ormanların bulunması

 

19-) Orman Adı         : Milas-Kayadere-Ören Ormanları

Ormanın İlçesi           : Milas-Yatağan

Sınırları          :

Doğusu           : Köklük-Bencik-Çamlıca-Dağpınarı-Akbük

Batısı   : Milas-Ören Asfaltı

Güneyi : Gökova Körfezi

Kuzeyi : Menteş – Tuzabat – Korucuk- Kozağaç

İçindeki Köyler          : Kalınağıl-Çamlıbelen-Tuzabat-Korucuk-Kayadere-Yoğunoluk-Çakıralan-Sekköy-Dereköy-Pinar-Hüsamlar-Kalem-Çamlıca-Alatepe-Kultak-Dağpınar.

Açıklama        : Nüfus yoğunluğunun hareketli bir bölge olup, Yatağan-Milas-Ören karayolu üzerinde, Blok Kızılçam ve Fıstıkçam ormanları mevcut, Bölgede Arıcılık yoğun olarak bulunmaktadır.  Hâkim rüzgârın etkisindedir.

 

20-) Orman Adı         : Dağpınar-Çırpı-Çiftlik-Bağyaka Ormanları

Ormanın İlçesi           : Menteşe

Sınırları          :

Doğusu           : Yerkesik-Bağyaka-Yeniköy-Çiftlik-Çırpı

Batısı   : Milas İlçe Sınırı – Zeytinköy , Dağpınar

Güneyi : Sarnıçköy - Denizova

Kuzeyi : Çırpı - Çamlıca

İçindeki Köyler          : Dağpınar,Çırpı,Yeniköy-Bağyaka köyleri

Açıklama        : Nüfus yoğunluğu ve Blok Kızılçam ormanları mevcut olması

 

21-) Orman Adı         : Kafaca, Paşapınarı, Dağdibi, Çiftlik Ormanları

Ormanın İlçesi           : Menteşe

Sınırları          :

Doğusu           : Kafaca-Dağdibi-Yerkesik

Batısı   : Çiftlik-Yeniköy

Güneyi : Yerkesik -Algı-Yeniköy

Kuzeyi : Aydın-Muğla Karayolu

İçindeki Köyler          : -

Açıklama        : Nüfus yoğunluğunun hareketli olduğu bir bölgedir.   Maden sahaları fazlaca olup fazlaca yıldırım yangını çıkmaktadır.

 

22-) Orman Adı         : Bencik-Cazgırlar-Bozöyük Ormanı

Ormanın İlçesi           : Yatağan

Sınırları          :

Doğusu           : Bozöyük Mah- Gökpınar Mah-Girme Barajı

Batısı   : Milas Orman İşletme Şefliği

Güneyi : Bencik Kulesi -Milas Kayadere Şefliği

Kuzeyi : Muğla Yatağan Milas Karayolu

İçindeki Köyler          : Çamlıca Mah-Bencik Mah-Cazkırlar Mah-Bozöyük Mah- Çaybükü Mah-Gökpınar Mah-Bağyaka Mah

Açıklama        : Kızılçam Ormanlarının Blok Halinde Olması Genç Meşcerelerinin Alan Olarak Fazla Olması Ve Yerleşim Yerlerine Yakınlığı

 

23-) Orman Adı         : Erentepe-Nebiköy Ormanları

Ormanın İlçesi           : Yatağan

Sınırları          :

Doğusu           : Muğla -Aydın Karayolu

Batısı   : Dipsiz Çayı

Güneyi : Yatağan İlçe Merkezi

Kuzeyi : Dipsiz Çayı -Muğla Aydın Karayolu Bağlantısı

İçindeki Köyler          : Nebiköy Mah-Yava Mah-Yatağan Merkez Mah

Açıklama        : Kızılçam Ormanlarının Blok Halinde Olması Genç Endüstriyel Meşcerelerinin Alan Olarak Fazla Olması Ve Yerleşim Yerlerine Yakınlığı-Mesire Yerleri Olarak Kullanılan Alanların Olması

 

24-) Orman Adı: Kafaca, Kafacakaplancık, Elmacık, Kavak, Çakırlar, Kadıköy, Ormanları

Ormanın İlçesi           : Yatağan

Sınırları          :

Doğusu           : Çakırlar, Kadıköy, Elmacık Kavakköy Mahalleleri

Batısı   : Muğla -Aydın Karayolu / Kafacakaplancık

Güneyi : Bozdoğan-Yatağan Yolu / Kavakköy

Kuzeyi : Çine Barajı – Aydın-Muğla İl Sınırı

İçindeki Köyler          :          -

Açıklama        : Yoğun araç trafiğinin ortasında kalması

 

25-) Orman Adı         : Menteşeçayı-Kavak Ormanları

Ormanın İlçesi           : Yatağan-Menteşe

Sınırları          :

Doğusu           : Kervanuçtu Sırtı-TRT Vericileri-Göktepe-Karabelen Sırtı

Batısı   : Muğla Yatağan Karayolu

Güneyi : Bayır Barajı

Kuzeyi : Kavaklıdere Yatağan Asfaltı

İçindeki Köyler          : Bayır Mah-Akgedik Mah-Yenikarakuyu Mah-Alaşar Mah-Bozarmut Mah-Deştin Mah-Esenköy Mah-Şeref Mah-Madenler Mah-Doğan Köy Mah-Kavak Mah

Açıklama        : Kızılçam Ormanlarının Blok Halinde Olması Genç Meşcerelerinin Alan Olarak Fazla Olması ve Yerleşim Yerlerine Yakınlığı

26-) Orman Adı         : Kavakköy, Salkım, Mesken Ormanları

Ormanın İlçesi           : Kavaklıdere

Sınırları          :

Doğusu           : Çayboyu, Yeşilköy, Çavdır Mahalleleri

Batısı   : Çakırlar, Kadıköy, Mesken, Elmacık Mahalleleri

Güneyi : Bozdoğan-Yatağan Yolu

Kuzeyi : Çine Barajı – Aydın-Muğla İl Sınırı /  Kurucuova, Güre Mahalleleri

İçindeki Köyler                    :           -

Açıklama        : Yoğun araç trafiği ve turizm hareketi, Blok Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması

 

27-) Orman Adı         : Ortaköy, Çayboyu, Derebağ Ormanları

Ormanın İlçesi           : Kavaklıdere

Sınırları          :

Doğusu           : Ortaköy Mahalleleri

Batısı   : Derebağ, Çavdır, Çayboyu Mahalleleri / Bozdoğan-Yatağan Yolu

Güneyi : Kavaklıdere-Çambeli Yolu / Kavaklıdere İlçe Merkezi

Kuzeyi : Nazilli-Örentaht / Aydın-Muğla İl Sınırı

İçindeki Köyler                     : Çayboyu-Ortaköy mahalleri

Açıklama        : Yoğun araç trafiği ve turizm hareketi, Blok Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması

 

28-) Orman Adı         : Gökçukur, Göktepe, Şenyayla, Çamlıbel, Nebiler Ormanları

Ormanın İlçesi           : Kavaklıdere-Menteşe

Sınırları          :

Doğusu           : Dokuzçam, Şenyayla Mahalleleri

Batısı   : Kervanuçtu Sırtı-TRT Vericileri-Göktepe, Kavaklıdere İlçe Merkezi

Güneyi : Kozağaç Üstü, Şenyayla yelilyurt nevkii

Kuzeyi : Kavaklıdere-Çambeli Yolu / Aydın-Muğla İl Sınırı

İçindeki Köyler                     : Menteşe, Nebiler,Çamlıbel mahalleri

Açıklama        : Yoğun araç trafiği ve turizm hareketi, Blok Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması

 

29-) Orman Adı         : Kavaklıdere Salkım Ormanları

Ormanın İlçesi           : Kavaklıdere

Sınırları          :

Doğusu           : Kavaklıdere İlçe Merkezi

Batısı   : Esenköy, Yumaklı

Güneyi : TRT Vericileri-Göktepe

Kuzeyi : Bozdoğan-Yatağan Yolu / Salkım Mahallesi

İçindeki Köyler                     : Salkım Mah.

Açıklama        : Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması

 

30-) Orman Adı         : Kozağaç, İkizce, Göktepe, Yumaklı Ormanları

Ormanın İlçesi           : Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan

Sınırları          :

Doğusu           : Yılanlı İşletme Şenyayla Şeflik Sınırı

Batısı   : Akçaova, Salihpaşalar, Bayır Mahalleleri

Güneyi : İkizce Mahallesi

Kuzeyi : TRT Vericileri-Göktepe

İçindeki Köyler                     : Kozağaç

Açıklama        : Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması

 

31-) Orman Adı         : Şenyayla, Göktepe, Sungur, Dokuzçam Ormanları

Ormanın İlçesi           : Menteşe, Kavaklıdere

Sınırları          :

Doğusu           : Çamoluk, Eşençay, Günlüce Mahalleleri

Batısı   : Nebiler, Çatak, Dokuzçam, Şenyayla Mahalleleri

Güneyi : Şenyayla, Esençay Mahalleleri

Kuzeyi : Nazilli- Körteke,Örencik/ Koriş Kulesi / Muğla-Aydın İl Sınırı

İçindeki Köyler                                  : Sungur, Göktepe, Çamoluk

Açıklama        : Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması

 

32-) Orman Adı         : Yaraş, Yaylasöğüt, Çakmak, KöprübaşıEşençay, Şenyayla,Özlüce Ormanları

Ormanın İlçesi           : Menteşe

Sınırları          :

Doğusu           : Taşlı, Köprübaşı, Gazeller Mahalleleri

Batısı   : Muğla, Düğerek, Ortaköy Mahalleleri

Güneyi : Düğerek, Gölcük, Yaylasöğüt, Çakmak Mahalleleri

Kuzeyi : Şenyayla, Esençay, Esenkaya Mahalleleri

İçindeki Köyler                     :  Kuzluk, Bozyer, Gazeller, Akyer,Fadıl, Muratlar, Yemişendere,Özlüce Mahalleleri

Açıklama        : Yoğun Turizm hareketliliği, Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması

 

33-) Orman Adı         : Gölcük, Arıcılar, Kavakçalı, Armutçuk Ormanları

Ormanın İlçesi           : Menteşe, Ula

Sınırları          :

Doğusu           : Karacaören Mahallesi / Muğla-Denizli İl Sınırı

Batısı   : Yaylasöğüt, Gölcük, Arıcılar Mahalleleri

Güneyi : Arıcılar, Kavakçalı Mahalleleri / Ağla Yaylası Ormanları

Kuzeyi : Muratlar, Gazeller, Demirciler Mahalleleri

İçindeki Köyler                     : Karacaören, Armutçuk,Çakmak, Turgut, Kavakçalı Mahalleleri

Açıklama        : Yoğun Turizm hareketliliği, Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması

 

34-) Orman Adı         : Köyceğiz Ormanları

Ormanın İlçesi           : Köyceğiz

Sınırları          :

Doğusu           : Karaçam, Narlı Mahalleleri / Muğla-Denizli İl Sınırı

Batısı   : Balcılar, Karabörtlen, Döğüşbelen Mahalleleri

Güneyi : Döğüşbelen, Toparlar, Zeytinalanı, Beyobası, Akkaya, Pınar Mahalleleri

Kuzeyi : Arıcılar, Kavakçalı Mahalleleri / Muğla-Denizli İl Sınırı

İçindeki Köyler                     : Balcılar, Karaçay, Yayla, Çayhisar, Çamovası, Otmanlar, Sazak, Akköprü, Karaçam Mahalleleri

Açıklama        : Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması

 

35-) Orman Adı         : Gölbaşı, Ortaca, Pınar, Beyobası Ormanları

Ormanın İlçesi           : Köyceğiz, Ortaca

Sınırları          :

Doğusu           : Pinar Mahallesi, Billa Sarnıcı

Batısı   : Muğla-Fethiye Karayolu

Güneyi : Dalaman Çayı, HES 3 ve HES 4 Barajları

Kuzeyi : Beyobası ve Pinar Mahalleleri

İçindeki Köyler                     :           -

Açıklama        : Yoğun Turizm hareketliliği, Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması

 

36-) Orman Adı         : Ortaca, Akçakavak, Gölbaşı, Kavakarası, Tepearası Ormanları

Ormanın İlçesi           : Köyceğiz, Ortaca

Sınırları          :

Doğusu           : Muğla-Fethiye Karayolu

Batısı   : Tepearası, Akçakavak Mahalleleri

Güneyi : Gölbaşı Mahallesi

Kuzeyi : Kavakarası, Beyobası,  Pinar Mahalleleri

İçindeki Köyler                     :           -

Açıklama        : Yoğun Turizm hareketliliği, Blok Karaçam ve Genç Kızılçam Ormanlarının bulunması

 

37-) Orman Adı         : İztuzu- Gökbel Ormanları

Ormanın İlçesi           : Ortaca

Sınırları          :

Doğusu           : Ortaca İlçesi, Güzelyurt Mahallesi.

Batısı   : İztuzu plajı ve Akdeniz, Dalyan

Güneyi : Akdeniz, Sarıgerme

Kuzeyi : Okçular, Kemaliye Mahalleleri, Ortaca-Dalyan Karayolu

İçindeki Köyler          : Gökbel, Mergenli, Karadonlar Mahalleleri

Açıklama        : Blok Kızılçam sahaları, Turizm bakımından yoğun insan popülasyonu mevcuttur.

 

38-) Orman Adı         : Sarıgerme, Havalimanı Ormanları

Ormanın İlçesi           : Dalaman

Sınırları          :

Doğusu           : Dalaman çayı, Dalaman Havalimanı

Batısı   : Sarıgerme

Güneyi : Sarıgerme Halk Plajı, Dalaman Çayı

Kuzeyi : Güzelyut Mahallesi

İçindeki Köyler          :           -

Açıklama        : Olası Yangınlarda duman havalimanına olumsuz etki yaratır, Turizm bakımından yoğun insan popülasyonu mevcuttur.

 

39-) Orman Adı         : Dalaman, Kayadibi Ormanları

Ormanın İlçesi           : Dalaman

Sınırları          :

Doğusu           : Dalaman çayı, Akköprü Barajı, Kızılkaya-Kayadibi Mahalleleri

Batısı   : Dalaman Çayı, Muğla-Fethiye Karayolu, Otogar

Güneyi : Gürköy, Karacağaç, Çayiçi Mahalleleri

Kuzeyi : Dalaman çayı, Akköprü Barajı

İçindeki Köyler          :           -

Açıklama        : Blok ve genç mescere orman fazlaca bulunmakta, Turizm bakımından yoğun insan popülasyonu mevcuttur.

 

40-) Orman Adı         : Dalaman-Göcek- Kapıkargın Ormanları

Ormanın İlçesi           : Dalaman- Fethiye

Sınırları          :

Doğusu           : Göcek Mahallesi ve Akdeniz

Batısı   : Dalaman Havalimanı, Kapıkargın, Şerefler Mahalleleri

Güneyi : Akdeniz

Kuzeyi : Dalaman-Fethiye Karayolu

İçindeki Köyler          : Kapıkargın, Şerefler, Kargınkürü, Karacaağaç, Gürköy, Göcek Mahalleleri

Açıklama        : Kızılçam ormanı yoğun şeklide mevcut olup, hâkim rüzgârın etkisinde kalmaktadır. Mavi tur tekne turlarının güzergahlarında bulunmaktadır.

 

41-) Orman Adı         : Karacağaç-Göcek Ormanları

Ormanın İlçesi           : Dalaman- Fethiye

Sınırları          :

Doğusu           : Gökçeovacık, Göcek Mahalleleri

Batısı   : Gürköy Mahallesi, Muğla-Fethiye Karayolu

Güneyi : Muğla-Fethiye Karayolu, Göcek Tüneli. Göcek Mahallesi

Kuzeyi : Karacağaç, Kayadibi Mahalleleri

İçindeki Köyler          :           -

Açıklama        : Kızılçam ormanı yoğun şeklide mevcut olup, hâkim rüzgârın etkisinde kalmaktadır. Turizm bakımından yoğun insan popülasyonu mevcuttur.

 

42-) Orman Adı         : Göcek, Gökçeovacık, Çöğmen, Narlı, Gürleyik, Nif, Arpacık Ormanları

Ormanın İlçesi           : Dalaman- Fethiye

Sınırları          :

Doğusu           : Muğla – Denizli İl Sınırı

Batısı   : Kayadibi, Göcek, Gökçeovacık Mahalleleri

Güneyi : Çenger, Arpacık Mahalleleri, Karanfil yaylası

Kuzeyi : Akköprü Barajı, Bereket HES, Karaçam Mahallesi

İçindeki Köyler          : Narlı, Bozbel, Gürleyik, Taşbaşı, Kavacık, Karaören. Çöğmen, Darıyeri, Mahalleleri ve Çal Dağı

Açıklama        : Kızılçam ormanı yoğun şeklide mevcut olup, hâkim rüzgârın etkisinde kalmaktadır. Ulaşım sıkıntılıdır.

 

43-) Orman Adı         : Yanıklar-İnlice Ormanları

Ormanın İlçesi           : Fethiye

Sınırları          :

Doğusu           : Çengel Mahallesi

Batısı   : Göcek Mahallesi

Güneyi : Akdeniz ve Yanıklar Mahallesi

Kuzeyi : Gökçeovacık, Karacaören Mahalleleri

İçindeki Köyler          : İnlice, Göcek, Yanıklar Mahalleleri

Açıklama        : Hâkim rüzgârın etkisinde kalmakta, Yoğun orman varlığı insan popülasyonun mevcut olması.

 

44-) Orman Adı         : Yanıklar, Fethiye, Seydikemer Ormanları

Ormanın İlçesi           : Fethiye. Seydikemer

Sınırları          :

Doğusu           : Söğütlüdere, Paşalı, Ortaköy Mahalleleri

Batısı   : Antalya-Fethiye Karayolu

Güneyi : Seydikemer İlçe Merkezi

Kuzeyi : Nif, Arpacık Mahalleleri

İçindeki Köyler          : Çenger, Söğütlü, Köruköy, Kızılbel, Yakacık, Oyuk Mahalleleri

Açıklama        : Hâkim rüzgârın etkisinde kalmakta, Yoğun orman varlığı insan popülasyonunun mevcut olması.

 

45-) Orman Adı         : Kayaköy-Ölüdeniz Ormanları

Ormanın İlçesi           : Fethiye

Sınırları          :

Doğusu           : Ovacık-Hisarönü Mahalleleri

Batısı   : Akdeniz, Fethiye Koyu

Güneyi : Ölüdeniz, Akdeniz

Kuzeyi : Fethiye İlçesi, Fethiye Koyu

İçindeki Köyler          : Kayaköy, Hisarönü, Ovacık ve Ölüdeniz Mahalleleri

Açıklama        : Doğal ormanlar mevcut olup, Kayaköy Antik Kentin ve Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı sahası içinde yer alıp, yoğun insan popülasyonu mevcut olup, hâkim rüzgarların etkisinde kalmaktadır.

 

46-) Orman Adı         : Babadağ-Mendosdağı Ormanları

Ormanın İlçesi           : Fethiye

Sınırları          :

Doğusu           : Bozyer- Gökbel Mahalleleri

Batısı   : Ovacık-Ölüdeniz Mahalleleri

Güneyi : Faralya Mahallesi

Kuzeyi : Çamköy-Esenköy Mahalleleri

İçindeki Köyler          : Ovacık- Hisarönü Mahalleleri

Açıklama        : Doğal Kızılçam ve Sedir ormanları mevcut olup, hâkim rüzgarların etkisindedir. Bitki çeşitliliği ve hayvan türleri (Semender, sırtlan,) mevcuttur.

 

47-) Orman Adı         : Çaltıözü Ormanları

Ormanın İlçesi           : Seydikemer

Sınırları          :

Doğusu           : Eşen çayı, Çamur Köyü

Batısı   : Gökbel - Eşen yolu

Güneyi : Eşen-Kaş yolu

Kuzeyi : Çobanlar-Çaltıözü Mahalleleri

İçindeki Köyler          : Çaltıözü, Alaçatı, Kabaağaç Mahalleleri
Açıklama          : Blok genç Kızılçam ormanları mevcuttur.

 

48-) Orman Adı         : Faralya- Kelebekler Vadisi Ormanları

Ormanın İlçesi           : Fethiye

Sınırları          :

Doğusu           : Eşen, Çaykenarı ve Minare Mahalleleri

Batısı   : Akdeniz

Güneyi : Dodurga Mahallesi

Kuzeyi : Babadağ

İçindeki Köyler          : Uzunyurt, Kabak, Boğaziçi, İzzettin köy ve Gökbel Mahalleleri

Açıklama        : Kelebekler Vadisi Doğal Tabiat Parkı ve Pınara Antik Kentinin bu bölge için de yer alması, Yol ağının çok az olması, hâkim rüzgarların etkisinde kalmaktadır.

 

49-) Orman Adı         : Dodurga Ormanları

Ormanın İlçesi           : Fethiye - Seydikemer

Sınırları          :

Doğusu           : Çukurincir Mahallesi, Eşen çayı

Batısı   : Akdeniz

Güneyi : Karadere ve Kumluova Mahalleleri

Kuzeyi : Boğaziçi, İzzettin Mahalleleri

İçindeki Köyler          : Dodurga, Çukurincir, Gölbent ve Karadere Mahalleleri

Açıklama        : Antik Likya yolu, Kıdrak Tabiat Parkı sahası sınırları içinde yer almakta, hâkim rüzgârın etkisindedir.

 

50-) Orman Adı         : Seydikemer Ormanları

Ormanın İlçesi           : Seydikemer

Sınırları          :

Doğusu           : Yaylaceylan, Çökek, Arsaköy Mahalleleri

Batısı   : Saklıkent Milli Parkı, Girmeler, Ören, Söğütlüdere Mahalleleri

Güneyi : Saklıkent Kanyonu

Kuzeyi : Yaylaceylan, İncealiler, Karabel, Söğütlüdere Mahalleleri

İçindeki Köyler          : Kayacık, Arsaköy, Dereköy, Çökek, Bayırköy Mahalleleri

Açıklama        : Antik Likya yolu, Kıdrak Tabiat Parkı sahası sınırları içinde yer almakta, hâkim rüzgârın etkisindedir. Blok ormanlar mevcuttur.
