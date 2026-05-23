ABD'de tehlikeli kimyasal sızıntı alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD’de bir havacılık şirketinde meydana gelen tehlikeli kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Patlama ve sızıntı riskine karşı bölgede yaşayan yaklaşık 40 bin kişi için tahliye kararı alındı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletindeki Garden Grove kentinde, Western ile Beach Bulvarı üzerinde bulunan bir havacılık şirketi olan GKN Aerospace'te tehlikeli kimyasal sızıntı meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin patlama ve sızıntı riskine karşı yaklaşık 40 bin kişi için tahliye kararı almasının ardından vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı.
Bölgeden tahliye edilen kişiler, geçici barınma alanına dönüştürülen spor salonlarında konaklamaya başladı.