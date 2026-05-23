  • ABD'de tehlikeli kimyasal sızıntı alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD’de bir havacılık şirketinde yaşanan tehlikeli kimyasal sızıntı sonrası, patlama ve gaz yayılımı riskine karşı yaklaşık 40 bin kişi için tahliye kararı alındı.

Anadolu Ajansı

ABD’de bir havacılık şirketinde meydana gelen tehlikeli kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Patlama ve sızıntı riskine karşı bölgede yaşayan yaklaşık 40 bin kişi için tahliye kararı alındı.

ABD'de bir havacılık şirketinde tehlikeli kimyasal sızıntı meydana geldi

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletindeki Garden Grove kentinde, Western ile Beach Bulvarı üzerinde bulunan bir havacılık şirketi olan GKN Aerospace'te tehlikeli kimyasal sızıntı meydana geldi.

40 bin kişi için tahliye kararı

İtfaiye ekiplerinin patlama ve sızıntı riskine karşı yaklaşık 40 bin kişi için tahliye kararı almasının ardından vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Tahliye edilen kişiler spor salonlarında konaklamaya başladı

Bölgeden tahliye edilen kişiler, geçici barınma alanına dönüştürülen spor salonlarında konaklamaya başladı.
