Dünyaca ünlü lüks yaşam markası Elie Saab Türkiye’de

Ankara’da son yıllarda hızlanan üst segment konut yatırımları, uluslararası markaların da dikkatini çekmeye başladı. Londra, Dubai, Riyad ve Bakü gibi şehirlerde markalı gayrimenkul projeleriyle yer alan lüks yaşam markası Elie Saab’ın adını taşıyan inşaat projelerine Ankara da ekleniyor. Doğan Group bünyesinde hayata geçirilecek Ankara Residences by Elie Saab projesi Ankara’yı uluslararası markalı konut vizyonunun yeni merkezlerinden biri olarak konumlandırmayı hedefliyor.

İki kuleden oluşan projede toplam 198 rezidans yer alıyor. A Blok’ta 84, B Blok’ta ise 114 konutun bulunduğu projede, yaklaşık 126 metrekare ile 521 metrekare arasında değişen rezidans seçenekleri sunuluyor. Dubleks daireler ve penthouse seçeneklerinin de yer aldığı proje, farklı yaşam ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde planlandı.

"Büyüme stratejimizin parçası"

Elie Saab iş birliğinin Ankara ve Türkiye açısından önemli bir uluslararası açılım olduğunu belirten Doğan Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Yıldırım, “Bu iş birliğiyle yalnızca Ankara’ya nitelikli bir markalı konut projesi kazandırmayı değil, Türkiye gayrimenkul pazarında global tasarım anlayışıyla farklılaşan yeni bir yaşam yaklaşımı ortaya koymayı hedefliyoruz” diyor.

Ankara’nın büyüme stratejileri açısından önemli bir şehir olduğunu söyleyen Elie Saab CEO’su Elie Saab Jr., “Türkiye markamız açısından önemli ve potansiyeli yüksek bir pazar. Ankara’ya açılımımız, güçlü ekonomik büyüme gösteren, gelişen bir kent kimliğine sahip olan ve üst segment yaşam alanlarına yönelik talebin arttığı şehirlere odaklanan stratejimizin önemli bir parçası” diyor.