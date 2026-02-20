TCMB verileri duyurdu: Kapasite kullanım oranı Şubatta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Şubat ayına ait İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 73,5 oldu.

2026 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1773 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.