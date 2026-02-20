ARA
Yurt dışı ÜFE hem aylık hem yıllık bazda yükseldi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,06, yıllık bazda yüzde 35,12 artış gösterdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Yurt dışı ÜFE hem aylık hem yıllık bazda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 4,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,12 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 27,63 yükseldi. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57, imalatta yüzde 34,76 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 32,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14, enerjide yüzde 11, sermaye mallarında yüzde 35,06 artış gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,32, imalatta yüzde 3,94 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 3,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87, enerjide yüzde 4,75, sermaye mallarında yüzde 4,2 artış kaydedildi.

