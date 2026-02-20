TÜİK açıkladı: İstihdam endeksinde yıllık artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 3,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, aynı dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 2,4 azaldı. İnşaat sektöründe ise yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 oranında artış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 36,5 artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde ise endeks sanayi sektöründe yüzde 31,3, inşaat sektöründe yüzde 41,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39,3 oranında artış gösterdi.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,6 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik %1,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,1, inşaat sektöründe yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 7,1 oranında artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,2 oranında artış gösterdi.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 34,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 33, inşaat sektöründe yüzde 32,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,2 oranında artış gösterdi.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 35 artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35 arttı. Alt sektörler incelendiğinde ise endeks, sanayi sektöründe yüzde 34,5, inşaat sektöründe yüzde 32,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,6 oranında artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 30,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, aynı dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 25,9, inşaat sektöründe yüzde 33,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 33,9 oranında arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 5,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 5, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,6 oranında artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 2,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,2, inşaat sektöründe yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 oranında artış gösterdi.