Asırlık lezzet 20 ülkede: Osmanlı mirası irmik helvası iftar sonrasını süslüyor

Ramazan ayında 81 ilde, Orta Doğu, Asya, ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki şubelerinde yine satışlarının tüm hızıyla süreceğini dile getiren Cihan Bozacılar, şöyle konuştu:



"İftar sofralarında hafif tatlı tercih edeceklerin ilk aklına dondurmalı irmik tatlısı geleceğine inanıyoruz. Yemekten sonra bir yürüyüş sırasında, ayakta kase içinde tatlı ihtiyacını karşılayacak dondurmalı irmik tatlısı en iyi tercihlerden biri olabilir diye düşünüyoruz. Ramazan ayında da hem sütlü ve hafif, hem besleyici, hem geleneksel ve hem de yüzyılların mirası irmik helvası, 81 ilde aynı kalitede sunulmaya devam edecek"