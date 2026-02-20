ARA
Asırlık lezzet 20 ülkede: Osmanlı mirası irmik helvası iftar sonrasını süslüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinden dünyaya açılan 125 yıllık helvacı, Ramazan ayında da iftar sofralarını hafif tatlılarla süsleyecek.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Dondurmalı irmik helvasının farklı çeşitleriyle Türkiye'nin 81 ili ile birlikte Katar'dan Dubai'ye Avrupa ülkelerinden ABD'ye kadar, süt helvasıyla ise Bursa'daki şubelerinde tüketicileriyle buluşan Helvacı Ali firması, geleneksel lezzetleri ile Ramazan sofralarının da vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

İnegöl'de 125 yıllık tarihe sahip helvacının 4'üncü kuşak temsilcisi olan Cihan Bozacılar, 2017'de irmik helvasını dondurmayla buluşturdukları yolculukta 400'e yakın şubeye ulaştıklarını anlattı.

Geleneksel Türk tatlısı olan irmik helvasının dondurmalı sunumuyla çok sevildiğini ve Türkiye'de 81 ilde beğeniyle tüketildiğini dile getiren Bozacılar, klasik, Antep fıstıklı, Dubai çikolatalı, meyveli irmik helvasıyla 20 ülkede de damakları tatlandırdıklarını kaydetti.

Osmanlı mirası kültürün, düğün tatlısı olarak bilinen irmik helvasının özellikle gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü aktaran Bozacılar, Ramazan ayında da en çok tercih edilen tatlılardan olacağına inandıklarını söyledi.

Ramazan ayında 81 ilde, Orta Doğu, Asya, ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki şubelerinde yine satışlarının tüm hızıyla süreceğini dile getiren Cihan Bozacılar, şöyle konuştu:

"İftar sofralarında hafif tatlı tercih edeceklerin ilk aklına dondurmalı irmik tatlısı geleceğine inanıyoruz. Yemekten sonra bir yürüyüş sırasında, ayakta kase içinde tatlı ihtiyacını karşılayacak dondurmalı irmik tatlısı en iyi tercihlerden biri olabilir diye düşünüyoruz. Ramazan ayında da hem sütlü ve hafif, hem besleyici, hem geleneksel ve hem de yüzyılların mirası irmik helvası, 81 ilde aynı kalitede sunulmaya devam edecek"

Bozacılar, Ramazan'da süt helvasının Bursa'da çok iddialı bir tatlı olduğuna dikkati çekerek, sezonluk olarak süt helvasını da tüketicilere sunduklarını söyledi.
