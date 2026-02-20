Yılın ilk ayında en fazla ihracat yapan 3 il hangileri oldu?

İstanbul'un ihracatında 420 milyon 425 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 338 milyon 269 bin dolarla Almanya, 217 milyon 934 bin dolarla ABD takip etti.

Kocaeli, en fazla ihracatı 236 milyon 8 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından, 219 milyon 625 bin dolarla İngiltere, 173 milyon 748 bin dolarla İtalya geldi.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 181 milyon 792 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 151 milyon 865 bin dolarla ABD, 146 milyon 469 bin dolarla Hollanda takip etti.

Buna göre ocakta İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 35 il ihracatını artırdı.