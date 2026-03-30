Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayı ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi şubat ayında 100,7 iken, mart ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 97,9 değerini aldı.
Bir önceki aya göre mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 85 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 100 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 113,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 113,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 oranında azalarak 80,6 değerini aldı.