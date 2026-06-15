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TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi nisanda yükseldi

TÜİK tarafından yayımlanan sanayi üretim endeksi verilerine göre, sanayi üretimi aylık yüzde 3,7, yıllık ise yüzde 6 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist
TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi nisanda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,8 oranında artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi nisanda yükseldi-1

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,4 arttı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,8 oranında azaldı.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi nisanda yükseldi-2
TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi nisanda yükseldi-3
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