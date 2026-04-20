TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyat endeksinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, YD-ÜFE 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 30,23 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 35,10 oranında artış gösterdi

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,25, imalatta yüzde 35,10 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 29,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,86 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,45 artış, enerjide yüzde 88,91 artış, sermaye mallarında yüzde 27,93 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,98 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,97, imalatta ise yüzde 3,98 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 1,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,90 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,99 artış, enerjide yüzde 58,87 artış, sermaye mallarında yüzde 0,07 azalış görüldü.