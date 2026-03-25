Vatandaşın yatırım tercihi değişti mi? Son gelişmeler dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Hanehalkı Beklenti Anketi" sonuçlarını yayımladı. Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine çıktı.

Vatandaşın fiyatların en çok arttığını değerlendirdiği ürün/hizmet grubu hangisi oldu?

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘"gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 40,5'e gerildi.

Konut fiyatlarındaki artış beklentisi de belli oldu

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak yüzde 35,05 oldu.

Döviz kuru beklentisi

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,59 TL artarak 52,15 TL seviyesinde gerçekleşti.

Vatandaşın yatırım tercihi değişti mi?

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 55,2 oldu.

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı da bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.