Veriler belli oldu: Ücretli çalışan sayısı 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 662 bin 751 kişi iken, 2026 yılı Nisan ayında 15 milyon 968 bin 711 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2026 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,4 azaldı.

İnşaat sektöründe yüzde 6,8, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,4 oranında artış gösterdi.

Bu verilerle ücretli çalışan sayısı, Ekim 2025'te kaydedilen 16 milyon 42 bin kişilik seviyenin ardından en yüksek noktaya çıkmış oldu.

Ücretli çalışan sayısı aylık arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2026 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.