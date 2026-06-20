Yapılandırma beklentisine tecil-taksitlendirme çözümü

Erkan Baykuş

EY Vergi Bölümü Başkanı

erkan.baykus@tr.ey.com

Hatırlanacağı üzere, 4 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7852 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi kapsamında yapılacak tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya; teminatsız tecil tutarı da 50.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarılmış idi. Hemen akabinde 13 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 11414 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de söz konusu 1.000.000 TL’lik tutar 10.000.000 TL’ye yükseltildi. Bu düzenlemelerden, aslında kamuoyunda uzunca bir süredir tartışılan ve talep edilen ‘yapılandırma’ işlemleri için ayrı bir kanun düzenlemesi yapılmayacağının ve 6183 sayılı Kanun’da zaten halihazırda mevcut tecil uygulamasının iyileştirilerek, ‘yapılandırma’ bekleyenlerin taleplerinin karşılanacağı anlaşılmış oldu.

Uygulamaya ilişkin beklenen Tahsilat Tebliği ise 16 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 20) ile 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme müessesesi kapsamında getirilen düzenlemeleri aşağıda 12 başlık altında özetlemeye çalışacağız.