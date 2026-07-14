Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil statüsünde yer almaktadır. Bu nedenle kamu kurumlarının yanı sıra özel sektördeki pek çok kuruluş da faaliyetlerine bir gün süreyle ara vermektedir.

PTT Kargo: Bir kamu kuruluşu olduğu için 15 Temmuz Çarşamba günü tamamen kapalı olacak, şubeler hizmet vermeyecek ve dağıtım yapılmayacaktır.

Özel Kargo Firmaları (Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo): Resmi tatil sebebiyle bu firmaların şubeleri genel olarak kapalı konumda olacaktır. Standart alım ve dağıtım işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

E-Ticaret Kargo Ağları (Trendyol Express, Hepsijet vb.): Bu firmalar da resmi tatil takvimine uymakta olup, operasyonlarına ve dağıtımlarına bir günlük ara vermektedir. Ancak nöbetçi şube veya acil teslimat gibi özel durumlar için ilgili firmaların müşteri hizmetlerinden güncel bilgi alınması tavsiye edilmektedir.