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  • Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo açık mı?

Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili nedeniyle pek çok sektörde operasyonlara ara veriliyor. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen resmi tatilde; internetten alışveriş yapanlar, kargo bekleyenler ya da gönderi ulaştırmak isteyenler "15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Ekonomist
Ekonomist
Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT Kargo açık mı?

Peki; Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Express ve PTT Kargo yarın hizmet verecek mi? İşte 15 Temmuz kargo çalışma saatleri ve detaylar...

1 15 Temmuz 2026 Çarşamba kargolar dağıtım yapacak mı?

15 Temmuz 2026 Çarşamba kargolar dağıtım yapacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil statüsünde yer almaktadır. Bu nedenle kamu kurumlarının yanı sıra özel sektördeki pek çok kuruluş da faaliyetlerine bir gün süreyle ara vermektedir.

PTT Kargo: Bir kamu kuruluşu olduğu için 15 Temmuz Çarşamba günü tamamen kapalı olacak, şubeler hizmet vermeyecek ve dağıtım yapılmayacaktır.

Özel Kargo Firmaları (Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo): Resmi tatil sebebiyle bu firmaların şubeleri genel olarak kapalı konumda olacaktır. Standart alım ve dağıtım işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

E-Ticaret Kargo Ağları (Trendyol Express, Hepsijet vb.): Bu firmalar da resmi tatil takvimine uymakta olup, operasyonlarına ve dağıtımlarına bir günlük ara vermektedir. Ancak nöbetçi şube veya acil teslimat gibi özel durumlar için ilgili firmaların müşteri hizmetlerinden güncel bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

2 Kargolar ne zaman normale dönecek?

Kargolar ne zaman normale dönecek?

15 Temmuz Çarşamba günü verilecek bir günlük aranın ardından, tüm kargo firmaları ve PTT şubeleri 16 Temmuz 2026 Perşembe günü sabahı itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecektir. Geciken gönderilerin dağıtımı Perşembe gününden itibaren öncelikli olarak yapılacaktır.
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