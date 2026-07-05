Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerine başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, toplam 8,1 milyar liralık sosyal yardım ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Hak sahiplerine 8,1 milyar liralık ödeme yapılıyor

Bakan Göktaş'ın verdiği bilgiye göre, temmuz ayı kapsamında yaklaşık 4,7 milyar lira yaşlı aylığı ve 3,4 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar liralık ödeme gerçekleştiriliyor. Ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına kademeli olarak yatırılıyor.

Zamlı ödemeler bir sonraki ay yapılacak

Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarının bir sonraki ödeme döneminde artırılmış tutarlar üzerinden hesaplara yatırılacağını açıkladı. Böylece hak sahipleri, yeni maaş katsayısına göre belirlenen zamlı aylıkları gelecek ödeme döneminde alacak.

"Hak temelli sosyal destek anlayışıyla çalışıyoruz"

Açıklamasında engelli ve yaşlı bireylerin yaşamın her alanına aktif katılımını desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Göktaş, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal yaşama kadar birçok alanda sosyal destek politikalarının devam ettiğini vurguladı.

Bakanlık, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik düzenli sosyal yardım programlarını hak temelli ve insan odaklı bir anlayışla sürdürdüğünü ifade etti.

Ödemelerin hayırlı olmasını dileyen Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik sosyal desteklerin kesintisiz devam edeceğini belirterek, yeni maaş katsayısıyla birlikte aylıkların önümüzdeki ödeme döneminde zamlı olarak hesaplara yatırılacağını kaydetti.

Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda temmuz ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,4 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ayrıca memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını bir sonraki ay hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."