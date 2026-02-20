Renault Group 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Renault Group, 15 Temmuz 2025’te güncellediği 2025 mali görünümünü gerçekleştirerek nakit akışı performansı ortaya koydu.



Grup geliri 2025 yılında 57,9 milyar avroya ulaştı; sabit döviz kurları bazında %4,5 artış kaydedildi. Bu performans, Uluslararası Oyun Planı’nın uygulanması ve ürün gamının elektrifikasyonu sayesinde büyüme kaydeden Renault, Dacia ve Alpine markalarının katkısıyla desteklendi.

Grup faaliyet kârı: 3,6 milyar avro ile Grup gelirinin %6,3’ü seviyesinde gerçekleşti.



Net kâr – Grup payı: -10,9 milyar avro oldu. Bu tutara, Nissan yatırımının muhasebe işlemlerindeki değişiklikten kaynaklanan -9,3 milyar avroluk nakit dışı zarar ile ilişkili şirketlerin -2,3 milyar avroluk katkısı dahil edildi.



• Güçlü otomotiv serbest nakit akışı: 1,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu performans, operasyonel sonuçlarla desteklenirken, işletme sermayesi gereksinimindeki olumsuz değişimle kısmen dengelendi. Mobilize Financial Services’tan alınan 300 milyon avroluk temettü de bu tutara dahil edildi.



Rekor otomotiv net nakit finansal pozisyonu: 31 Aralık 2025 itibarıyla 7,4 milyar avro seviyesinde kaydedildi.



31 Aralık 2025 itibarıyla toplam stok seviyesi 539.000 araç ile sağlıklı bir düzeyde gerçekleşti.



Hisse başına 2,20 avro temettü, 30 Nisan 2026’da yapılacak Olağan Genel Kurul’da onaya sunulacak.



Kredi notu artışı: S&P Global Ratings, 18 Aralık 2025’te Renault SA’nın uzun vadeli kredi notunu ‘BB+’dan ‘BBB-’ye yükseltti ve görünümü ‘istikrarlı’ olarak belirledi.



2026 mali görünümü: karmaşık pazar koşullarında dayanıklılığın sürdürülmesi hedefleniyor; Grup faaliyet marjının gelirin %5,5’i seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.



2026’da Mobilize Financial Services temettüsü dahil olmak üzere otomotiv serbest nakit akışının 1 milyar avro seviyesinde olması hedefleniyor.

“Renault Group’u sektörün referans noktası haline getirme hedefiyle ilerliyoruz”



2025 finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Renault Group CEO’su François Provost, “Zorlu bir pazar ortamında elde ettiğimiz 2025 sonuçları, otomotiv sektöründe tutarlı ve üst düzey performans sergileme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bu tablo, temel değerlerimizin gücünü ve çevikliğimizi yansıtırken, müşterilerimiz tarafından takdir edilen sağlam ürün stratejimizin ve markalarımızın gücünü de teyit ediyor. Önümüzdeki haftalarda işimizi büyütmeyi, operasyonel ve finansal modelimizin dayanıklılığını daha da güçlendirmeyi hedefleyen yol haritamızı paylaşacağız. Renault Group'u sektörün referans noktası haline getirerek ve tüm paydaşlarımız için değer yaratarak, geleceğe güven ve hırsla bakacak şekilde kendimizi konumlandırıyoruz” açıklamasında bulundu.