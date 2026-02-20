İstanbul Beykoz’da bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerine ilişkin satış kararı aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beykoz ilçesi İncirköy Mahallesi’nde yer alan ve toplam 117.018,95 metrekare büyüklüğe sahip arsa niteliğindeki taşınmazların tamamının 171,5 milyon dolar bedelle Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ye peşin olarak satılmasına karar verildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yatırım amaçlı gayrimenkuller altında takip edilen, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi'ndeki 251 Ada 4 Parsel, 257 Ada 6 Parsel, 270 Ada 2 parsel, 270 Ada 16 Parsel, 270 Ada 34 Parsel, 270 Ada 42 Parsel, 270 Ada 43 Parsel, 271 Ada 2 Parsel, 271 Ada 6 Parsel, 271 Ada 8 Parsel, 294 Ada 29 Parsel toplam 117.018,95 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazların tamamının, 171.500.000 USD bedel karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.'ye peşin satışına karar verilmiştir. Satış işlemi kapsamında tapu ve devir işlemleri için gerekli vergi, resim ve harçlar alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde karşılanacaktır.

Türkiye’nin sanayi devlerinden Şişecam, İstanbul Beykoz İncirköy’de bulunan ve uzun süredir merakla beklenen "Paşabahçe" fabrikası arazisinin satışını böylece gerçekleştirmiş oldu. Toplam 117 bin 19 metrekarelik devasa alanı kapsayan bu işlem, bölgedeki en büyük gayrimenkul satışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Satışın Detayları ve Finansal Boyutu



Alıcı Firma: Çelikler Taahhüt İnşaat.

Satış Bedeli: 171,5 milyon dolar (Güncel kurla yaklaşık 7,5 milyar TL).

Değerleme Uyumu: Satış, 7 milyar 390 milyon TL’lik ekspertiz değerine paralel olarak "pazar yaklaşımı" yöntemiyle gerçekleştirildi.



Stratejik Konum ve Arazi Özellikleri



Söz konusu taşınmazı değerli kılan unsurlar sadece büyüklüğü değil, aynı zamanda benzersiz lokasyonu:

Boğaz Hattı: Denize sıfır konumda, geniş bir cepheye sahip.

Lojistik Avantaj: Önünden sahil yolu geçmesi ve ana ulaşım hatlarına yakınlığı.

Turistik ve Estetik Değer: İstanbul Boğazı’nın gemi geçiş rotasında bulunması ve Beykoz’un doğal dokusuyla birleşmesi, araziyi yüksek yatırım potansiyeline sahip kılıyor.