İşe alımlarda yeni filtre: Uyuşturucu madde testi yaygınlaşıyor

Son dönemde gündeme gelen uyuşturucu operasyonları, iş dünyasında da yeni bir süreci tetikledi. Daha önce yalnızca sürücülük, güvenlik ve ağır sanayi gibi sınırlı alanlarda talep edilen uyuşturucu madde testleri, artık birçok sektörde işe alım prosedürlerinin parçası haline gelmeye başladı.

sabah.com.tr'de yer alan habere göre, sağlık raporuna eklenen bu testler, bazı şirketlerde prosedürlere yazılı şart olarak dahil edilirken, bazı firmalarda mülakatın ilerleyen aşamalarında adaylara zorunlu kriter olarak sunuluyor. Laboratuvar firmaları ise söz konusu talebin 6-7 katına çıktığını ifade ediyor.