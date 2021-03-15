Tarihe ‘Bitcoin ile ilk alışveriş’ olarak geçen ve kripto para takvimine “Bitcoin Pizza Günü” olarak giren 22 Mayıs 2010’da iki büyük pizzaya 10 bin Bitcoin ödeyen Laszlo Hanyecz, o günkü kurla 41 dolar ücret ödedi. Geçtiğimiz günlerde 61 bin doların üzerine çıkan Bitcoin değeri ile Hanyecz’in iki pizza için ödediği ücret 613 milyon dolara yükseldi. Hanyecz ise konuyla ilgili bu durumdan hiçbir pişmanlık duymadığını söyledi.

Kripto para birimleri arasında en büyük paya sahip olan Bitcoin, 2009 yılında ortaya çıktıktan sonra 22 Mayıs 2010’da kripto paralar için kritik bir eşik meydana geldi.

Aslında olayın aslı 22 Mayıs tarihinden iki gün önceye dayanıyordu. Laszlo Hanyecz adında bir bilgisayar programcısı bir Bitcoin tartışma sitesine 2 büyük boy pizza için 10 bin Bitcoin ödeme yapabileceğini söylediği bir ilan bıraktı. İlandan iki gün sonra yani 22 Mayıs 2010’da ise ’Jercos’’ adlı kullanıcı Hanyecz’e geri dönüş yaparak 10 bin Bitcoin’e iki büyük boy pizza gönderdi. Bu olay tarihteki ilk Bitcoin alışverişi olurken 22 Mayıs 2010 da “Bitcoin Pizza Günü” olarak kayıtlara geçti.

Kripto para tarihinin köşe taşlarından biri olan 22 Mayıs 2010’da Bitcoin’in değeri 0,0041 dolar iken bugün ise değeri 61 bin doların üzerine çıktı.

“HİÇBİR PİŞMANLIK YAŞAMADIM”

Laszlo Hanyecz, iki büyük pizzaya 41 dolar ücret öderken bugün ise o iki pizzanın değeri tam 613 milyon dolar. Hanyecz bu durum ile ilgili Bitcoin’deki fiyat artışlarına rağmen pizzaları satın aldığından bu yana geçen yıllarda hiçbir pişmanlığı yaşamadığını söyledi.

Sadece 2020 yılında yüzde 1000’e yakın artış gösteren Bitcoin kripto para birimleri arasında en büyük paya sahip olurken bütün kripto paraların değeri ise 1,1 trilyon dolara ulaştı.

Tesla ve Mastercard gibi büyük şirketler tarafından desteklenen Bitcoin’e, gün geçtikçe daha fazla şirket tarafından arka çıkılıyor.

İLK KEZ 60 BİN DOLARI AŞTI

Kripto para birimi Bitcoin, rekor kıran çıkışını sürdürerek, ilk kez 60 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin’in değeri, bazı büyük şirketler tarafından yapılacak ödemelerde kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte 2020 sonlarından bu yana üç katına çıktı.

Ancak bazı analistler, Bitcoin’in değerini 60 bin doların üzerine taşıyan bu son yükselişin kısmen ABD’de corona virüs salgını nedeniyle kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinden kaynaklandığını belirtiyor. (NTV)