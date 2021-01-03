Binden fazla mağazayla 46 ülkede faaliyet gösterdiklerini söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, en büyük güçlerinin bu olduğunu söylüyor.

Vahap Küçük, “Hem ülkemizde hem de yurtdışında mağazalar açmaya ve yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” diyor.

LC Waikiki, yaklaşık 32 yıl önce küçük bir atölyede ihracat yapmak üzere kuruldu. Bugün ise perakende sektörünün lider markaları arasında yer alıyor.

46 ülkede binden fazla mağazayla faaliyet gösteriyor. Pandemi döneminde farklı ülkelerde mağazalaşmanın büyük bir avantaj getirdiğini söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “Bu mağazaları da biz yönettiğimiz için yeni müşteri bulma ve ödeme gibi sıkıntılar yaşamadık” diyor.

2021’de müşteriyi ve içgörülerini daha iyi anlama, daha hızlı üretim gibi konuları gündemine alan şirket, tedarik, e-ticaret payının artırılması ve verimlilik konularına odaklanacak.

Sektörün duayen isimlerinden Vahap Küçük’e perakende sektörünün ve LC Waikiki’nin geleceğini sorduk.

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