ABD’de Demokratlar, Senato’da Cumhuriyetçilere karşı 50’ye 50 denge sağladı. Böylece Demokratlar, seçilmiş başkan yardımcısı Camala Harris’in ‘Senato Başkanı’ sıfatıyla göreve başlamasının ardından mecliste çoğunluğu ele geçirecek.

Seçimin ardından Trump destekçileri tarafından birtakım olaylar yaşandı. Washington’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trump, destekçilerine ‘evlerinize dönün’ çağrısında bulunmasının ardından olaylar yatıştı. Bu ortamda dolar endeksi Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar/TL ise geçen hafta 200 günlük hareketli ortalaması 7,31’in de altına inmeyi başardı. Son dört ayın en düşük seviyelerinden işlem gören kurda zayıf görünüm bir süre daha sürebilir.

Uzmanlar, 7,27 desteği altında kalınmasıyla 7,20’e düşüşün hız kazanabileceği, olası yükselişlerde ise 7,35’in direnç olarak takip edilebileceği üzerinde duruluyor.