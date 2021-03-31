Apple bağımsız teknik servis sağlayıcı özelliğini Türkiye dahil birçok yeni ülkeye açacağını duyurdu.

Türkiye’deki Apple kullanıcıları güvenli bir şekilde cihazlarını tamir ettirmek için kısıtlı sayıda seçeneğe sahipti. Varolan Apple merkezlerinden birine gidip cihazınızın tamir ettirilmesini bekliyordunuz. Ancak Apple ABD’de sertifikalı bağımsız teknik servis sağlıyor.

Apple bu programını yeni ülkelere genişletiyor. Bu yeni ülkeler arasında Türkiye’de var. Yani artık Türkiye’de Apple tarafından eğitilmiş, servis sertifikası verilmiş yetkili servisler olacak.

Bu kişiler kendi işletmelerini yönetecek ve Apple ile bir bağları olmayacak. Ancak sertifikalarını Apple’dan aldıkları için cihazlar bu noktalarda tamir ettirilebilecek.

Apple’dan açıklama

Log’da yer alan bilgilere göre Apple’ın bu yeni sistemine dahil olmak için katılımda bulunmak gerekiyor. Apple’ın bu konudaki açıklaması ise şöyle:

“Apple’ın bağımsız onarım programına katılmanın bir maliyeti yok. Yeni programa katılabilmek için işletmelerin onarımları gerçekleştirebilecek Apple’dan sertifikalı bir teknisyene sahip olması gerekiyor.

Basit sertifikasyon süreciyse ücretsiz olarak sunuluyor. Daha fazla bilgi edinmek ve başvurmak için support.apple.com/irp-program sayfasını ziyaret edin.

Koşullara uygun onarım işletmeleri; Apple’ın orijinal parçaları, araçları, eğitimleri, onarım kılavuzları ve tanılama bilgilerine AASP’lerle aynı maliyet karşılığında sahip olacak.”