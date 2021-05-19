Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) iş birliğiyle 14’üncü kez gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda, GeneOn’un kurucusu Begüm Esra Aytan, ‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi’ seçildi.

İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde devam ettiği lisans eğitiminin son yılında TÜBİTAK Teknogirişim’den destek alarak şirketini kuran Aytan, PET türü plastiği ham maddelerine kadar parçalayan tamamen biyolojik, çevreye zararsız ve etkin bir enzimin bakterilerle üretimi üzerine çalışmaya başladı.

Dünyada bu enzim üzerinde çalışan az sayıda kişiden biri olarak TÜBİTAK’tan proje başarı belgesi aldı. Begüm Esra Aytan, projelerini ve büyüme hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın