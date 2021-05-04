New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artarak 34.133,03 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalışla 4.164,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kayıpla 13.633,5 puana düştü.

Amerikan borsasında endeksler gün boyu karışık bir seyir izlerken, teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıktı.

ABD’nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple’ın hisseleri yüzde 3’ün üzerinde değer kaybederken, Google’ın ana kuruluşu Alphabet, Facebook ve Tesla’nın hisseleri yüzde 1’in üzerinde düşüş kaydetti.

YELLEN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın bugün yaptığı açıklamalar da piyasaları olumsuz etkiledi. Yellen, the Atlantic dergisi tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin “aşırı ısınmasını” önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti.

Söz konusu etkinlikten saatler sonra katıldığı bir başka etkinlikte bu değerlendirmesine açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını söyledi.

Yellen, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini belirterek, Fed’in enflasyonla başa çıkabilecek araçları olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı martta zirve yaptı. Ülkenin dış ticaret açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artışla 74,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AVRUPA BORSALARI TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜŞMÜŞTÜ

Avrupa borsaları günü teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,43 azalarak 433,65 puana düştü. Teknoloji şirketlerinin hisseleri, bugün satışlarla ortalama yüzde 3,75 düşüş gösterirken, bu hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 azalışla 6.251,75 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 2,49 düşüşle 14.856,48 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 azalarak 6.923,17 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,81 değer kaybederek 23.977,53 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.30 itibarıyla yüzde 0,38 azalarak 1,202 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsalarındaki negatif seyirde teknoloji şirketlerinin hisselerinin aşırı değerlendirmesine yönelik endişeler etkili oldu. Büyük teknoloji şirketleri Kovid-19 krizinden güçlenerek çıkarken, hisse senetlerindeki aşırı değerlendirmelerle borsalarda bir balon oluşturmasından endişe ediliyordu.

Şirket hisselerinden, Alman yazılım firması Teamviewer’in hisseleri yüzde 12 değer kaybetti.