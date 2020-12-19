Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığa 60 ticaret uzman yardımcısı alınacağını bildirdi. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımızca 60 ticaret uzman yardımcısı istihdam edilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı. İşte Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için başvuru koşulları ve başvurusu süresi:
“https://personel.ticaret.gov.tr/” internet adresinde başvuru için adaylarda aranan şartlara ilişkin duyuruya yer verildi.
Bakanlığımızca 60 Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.
Sınav için başvuru ve detaylar internet sitemizde yer almaktadır.
Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru linki:https://t.co/B4BdHxY173 pic.twitter.com/ynuqsJznP9
— Ruhsar Pekcan (@pekcan) December 19, 2020
BAŞVURU KOŞULLARI VE BAŞVURU SÜRESİ *
- Buna göre, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, istenilen puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilecek.
- Başvuru süresi, 28 Aralık saat 23.59’da sona erecek.
- Sınav ücretinin, başvuru süresinin bitimine kadar yatırılması gerekiyor.
TİCARET UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU LİNKİ *
Ticaret Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Başvuru Linki
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