Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum olacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Aşı zorunluluğu getirilir mi?

Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum olacak. 23 milyon kişi sırası geldiği halde aşı yaptırmadı. Bu kişilerin aşı olmaları nasıl sağlanacak, restoran, düğün salonu, yurt, AVM gibi yerlere girmek için aşı zorunluluğu getirilebilir mi? sorularının toplantıda ele alınması bekleniyor.