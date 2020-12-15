Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin TL (1000 lira) hibeyi öngören doğrudan esnaf destek ödemesinin detaylarını da paylaştı. Peki, bin TL hibe kimlere verilecek? 500-750 TL esnafa kira yardımının detayları ne? Hibe ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları:

BİN TL HİBEDEN KİMLER YARARLANABİLECEK? *

Konuşmasında esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladıklarını belirten Erdoğan, “Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden

taksi, dolmuş ve servis işletmecisi,

pazarcı,

terzi,

oto tamircisi,

lokantacı,

pastaneci,

kadın ve erkek kuaförü,

pansiyon,

yurt, kreş,

düğün salonu işletmecisi

gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz” dedi.

500-750 TL KİRA YARDIMININ DETAYLARI *

500-750 TL kira yardımı konusunda ise esnafa kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirlediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan: “Kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız.” pic.twitter.com/4KMB8DLSws — Ruhsar Pekcan (@pekcan) December 14, 2020

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan diğer kararları da şöyle açıkladı: